Benevento – Virtus Francavilla 1-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Benevento-Virtus Francavilla di lunedì 11 settembre in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la seconda giornata del Girone C di Serie C 2023-2024

BENEVENTO – Lunedì 11 settembre allo stadio Ciro Vigorito andrà in scena Benevento–Virtus Francavilla, gara valevole per la seconda giornata del Girone C Serie C stagione 2023-2024: calcio di inizio alle ore 20:45. Da una parte, la formazione di Matteo Andreoletti reduce dal pesante ko rimediato contro la Turris (3-1). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Alberto Villa che vengono dalla sconfitta interna di misura subita alla Nuovarredo Arena dal Picerno (0-1). I precedenti tra le due compagini sono soltanto due e risalgono alla stagione 1989-1990: 1-1 in Puglia e 1-0 in Campania dei giallorossi. A dirigere l’incontro Andrea Calzavara della sezione di Varese coadiuvato dagli assistenti Markiyan Voytyuk di Ancona e Paolo Tomasi di Schio. Quarto Ufficiale: Mattia Drigo di Portogruaro.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI BENEVENTO-VIRTUS FRANCAVILLA]

BENEVENTO: Paleari A. (Portiere), Berra F., Capellini R., Pastina C., El Kaouakibi H., Karic N., Talia A., Pinato M. (dal 29' st Simonetti P.), Benedetti A. (dal 28' st Masciangelo E.), Marotta A. (dal 21' st Bolsius D.), Ferrante A.. A disposizione: Agnello E., Carfora L., Ciciretti A., Kubica K., Manfredini N. (Portiere), Masella D., Nunziante A. (Portiere), Rillo F., Rossi R., Sorrentino S., Terranova E., Viscardi A.



VIRTUS FRANCAVILLA: Forte F. (Portiere), Accardi A., Gavazzi F., Monteagudo J. C., Carella F. (dal 22' st Macca F.), Izzillo N. (dal 13' st Biondi K.), Fornito G., Di Marco T., Nicoli S., Polidori A. (dal 13' st Zuppel D.), Artistico G. (dal 23' st Giovinco G.). A disposizione: Carretta F. (Portiere), De Marino D., Fekete M., Latagliata M., Lucatelli I. (Portiere), Risolo A., Serio S., Yakubiv S.



Reti: al 35' pt Ferrante A. (Benevento) .



Ammonizioni: al 15' st Capellini R. (Benevento) al 8' st Monteagudo J. C. (Virtus Francavilla).

Formazioni ufficiali di Benevento – Virtus Francavilla

BENEVENTO (3-4-3): Paleari; Berra, Capellini, Pastina; El Kaouakibi, Karic, Talia, Pinato, Benedetti; Ferrante, Marotta. A disposizione: Nunziante, Manfredini, Masciangelo, Kubica, Agnello, Simonetti, Rillo, Viscardi, Sorrentino, Terranova, Carfora, Rossi, Masella, Bolsius, Ciciretti. Allenatore: Matteo Andreoletti

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte; Accardi, Gavazzi, Monteagudo; Carella, Izzillo, Fornito, Di Marco, Nicoli; Artistico, Polidori. A disposizione: Carretta, Lucatelli, De Marino, Biondi, Zuppel, Risolo, Serio, Yakubiv, Macca, Fekete, Latagliata, Giovinco. Allenatore: Alberto Villa

Presentazione del match

QUI BENEVENTO – A protezione di Paleari ci saranno Benedetti, Meccariello e Pastina. Sugli esterni Capellini e Berra con Pinato, Carfora e Talia a centrocampo. In avanti il tandem offensivo composto da Bolsius e Ciano.

QUI VIRTUS FRANCAVILLA – Accardi, Gavazzi e Monteagudo andranno a comporre la linea difensiva davanti a Forte. Sugli esterni Carella e De Marino mentre in mezzo al campo ci saranno Macca, Risolo e Di Marco. In avanti il tandem offensivo Artistico-Polidori.

Le probabili formazioni di Benevento-Virtus Francavilla

BENEVENTO (3-5-2): Paleari; Benedetti, Meccariello, Pastina; Capellini, Pinato, Carfora, Talia, Berra; Don Bolsius, Ciano. Allenatore: Matteo Andreoletti

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte; Accardi, Gavazzi, Monteagudo; Carella, Macca, Risolo, Di Marco, De Marino; Artistico, Polidori. Allenatore: Alberto Villa

Dove vedere la partita in tv e streaming

La gara sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport, canale 251 dell’emittente televisiva. Inoltre il match sarà disponibile anche su Sky Go, la piattaforma disponibile su smartphone e tablet per tutti gli abbonati. Altra opzione NOW TV.