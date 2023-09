Foggia – Giugliano 1-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Foggia-Giugliano di lunedì 11 settembre in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la seconda giornata del Girone C di Serie C 2023-2024

FOGGIA – Lunedì 11 settembre allo stadio Pino Zaccheria andrà in scena Foggia–Giugliano, gara valevole per la seconda giornata del Girone C Serie C stagione 2023-2024: calcio di inizio alle ore 20:45. Da una parte, la formazione di Mirko Cudini reduce dalla sconfitta sul campo del Taranto (2-0). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Raffaele Di Napoli che vengono dal successo di misura conquistato contro la neopromossa Sorrento (1-0). I precedenti in Puglia tra Foggia e Giugliano sono sette: quattro vittorie dei rossoneri, due pareggi e un successo dei tigrotti. Per motivi di ordine e sicurezza pubblica, la sfida dello stadio “Zaccheria” si disputerà a porte chiuse. A dirigere l’incontro Bogdan Nicolae Sfira della sezione di Pordenone coadiuvato dagli assistenti Simone Biffi di Treviglio e Michele Piatti di Como. Quarto Ufficiale: Gabriele Totaro di Lecce.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI FOGGIA-GIUGLIANO]

FOGGIA: Nobile T. (Portiere), Garattoni A., Marzupio M., Carillo L., Rizzo A., Martini J., Marino A. (dal 16' st Vezzoni F.), Di Noia G., Schenetti A., Embalo C., Tonin R.. A disposizione: Agnelli G., Antonacci G., Beretta G., Cucchietti T. (Portiere), De Simone F. (Portiere), Fiorini M., Papazov T., Pazienza O., Peralta D., Rossi A., Salines E., Vacca A.



GIUGLIANO: Baldi G. (Portiere), Menna D. (dal 1' st Berman T.), Scognamiglio G., Caldore M., Di Dio F., Vogiatzis V., Labriola V., Gladestony, Oyewale S. (dal 17' st Oviszach E.), Nocciolini M. (dal 35' pt Bernardotto G.), Sorrentino L. (dal 16' st Salvemini F.). A disposizione: Antonini G. (Portiere), Aruta M., Berardocco L., De Francesco F., De Sena C., Giorgione C., Rondinella G., Russo D. (Portiere), Virgilio R., Yabre M., Zullo W.



Reti: al 12' st Tonin R. (Foggia) .



Ammonizioni: al 41' pt Embalo C. (Foggia), al 27' st Marzupio M. (Foggia) al 45' pt Di Dio F. (Giugliano), al 4' st Oyewale S. (Giugliano), al 19' st Scognamiglio G. (Giugliano).

Formazioni ufficiali di Foggia – Giugliano

FOGGIA (4-3-3): Nobile; Garattoni, Marzupio, Carillo, Rizzo; Martini, Marino, Di Noia; Schenetti, Embalo, Tonin. A disposizione: Cucchietti, De Simone, Vacca, Peralta, Beretta, Pazienza, Antonacci, Agnelli, Fiorini, Papazov, Rossi, Vezzoni, Salines. Allenatore: Mirko Cudini.

GIUGLIANO (3-5-2): Baldi; Menna, Scognamiglio, Caldore; Di Dio, Vogiatzis, Labriola, Gladestony, Oyewale; Nocciolini, Sorrentino. A disposizione: Russo, Antonini, Bermar, Yabre, Bernardotto, Virgilio, Giorgione, De Sena, Rondinella, Aruta, De Francesco, Oviszach. Allenatore: Raffaele Di Napoli.

Presentazione del match

QUI FOGGIA – Tra i pali Dalmasso, sulle corsie laterali Garattoni e Rizzo con Carillo e Marzupio nel cuore della difesa. A centrocampo Martini, Marino e Di Noia mentre in avanti spazio nel tridente offensivo a Schenetti, Beretta e Peralta.

QUI GIUGLIANO – A difesa di Baldi ci saranno Menna, Scognamiglio e Caldore. Sugli esterni Rondinella a destra e Oyewale a sinistra con Labriola, Berardocco e Gladestony in mezzo al campo. In avanti il tandem offensivo composto da Nocciolini e Sorrentino.

Le probabili formazioni di Foggia-Giugliano

FOGGIA (4-3-1-2): Dalmasso; Garattoni, Carillo, Marzupio, Rizzo; Martini, Marino, Di Noia; Schenetti, Beretta, Peralta. Allenatore: Mirko Cudini.

GIUGLIANO (3-5-2): Baldi; Menna, Scognamiglio, Caldore; Rondinella, Labriola, Berardocco, Gladestony, Oyewale; Nocciolini, Sorrentino. Allenatore: Raffaele Di Napoli

Dove vedere la partita in tv e streaming

La gara sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport, canale 252 dell’emittente televisiva. Inoltre il match sarà disponibile anche su Sky Go, la piattaforma disponibile su smartphone e tablet per tutti gli abbonati. Altra opzione NOW TV.