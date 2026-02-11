Biathlon Anterselva: Simon oro nell’individuale, Wierer quinta

Simon vince l’oro nell’individuale di biathlon ad Anterselva. Doppietta francese con Jeanmonnot, bronzo storico per Hristova. Wierer quinta

ANTERSELVA – Julia Simon conquista l’oro nell’individuale femminile di biathlon ad Anterselva, confermando il titolo mondiale ottenuto un anno fa a Lenzerheide. La francese si impone nella 15 km con una prova solida al tiro (0-1-0-0) e un tempo finale di 41’15″6, sufficiente per staccare tutte le avversarie nella Südtirol Arena.

Alle sue spalle arriva la connazionale Lou Jeanmonnot, autrice di due errori (0-1-1-0) ma capace di limitare i danni grazie al miglior passo sugli sci. Il suo ritardo si ferma a 53″1, completando una splendida doppietta francese.

La sorpresa di giornata è la bulgara Lora Hristova, 22 anni, perfetta al tiro e capace di conquistare un bronzo storico (+1’04″5). Per lei è il primo podio in carriera dopo non essere mai entrata in top ten in Coppa del Mondo.

La tedesca Vanessa Voigt, impeccabile al poligono, chiude quarta (+1’04″5), mentre Dorothea Wierer termina quinta (+1’33″9). L’azzurra paga un solo errore nella seconda serie, che le è costato il ritorno sul podio olimpico dopo la sprint di Pechino 2022.

Wierer analizza così la sua gara:«Sono contenta della mia prestazione. Non era una giornata facile sugli sci, ma ho sparato bene. Un errore può capitare. Il tifo è stato incredibile e sono felice per il bronzo di Hristova: il biathlon sa regalare sorprese. Un quinto posto olimpico, alla mia età, non è da buttare».

Le altre azzurre: Auchentaller 30ª, Vittozzi e Carrara in difficoltà

Hannah Auchentaller chiude 30ª (0-1-1-0): «Essere qui non era scontato. Sono soddisfatta, una delle mie migliori gare dell’anno».

Lisa Vittozzi paga quattro errori (1-1-1-1) e termina a +3’53″7: «Non era la mia giornata al tiro, ma le sensazioni sugli sci erano buone».

Michela Carrara manca sei bersagli (2-2-0-2) e scivola indietro in classifica.