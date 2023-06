Binance Charity e Lazio insieme per promuovere un cambiamento positivo

La scelta del giocatore del mese da parte degli utenti Binance diventa ora un’innovativa raccolta fondi di beneficenza Web3

MILANO – Binance Charity annuncia, in collaborazione con la S.S. Lazio e Binance Fan Token, l’ampliamento del programma “Player of the Month” (POTM) inserendo in palio una donazione di 100.000 dollari volta a iniziative di beneficenza. Gli utenti di Binance avranno quindi un ruolo cruciale nella scelta dei propri giocatori preferiti in questa iniziativa innovativa e unica nel suo genere.

Con l’introduzione dei Fan Token, i tifosi hanno a disposizione nuovi modi per sostenere le proprie squadre e i loro giocatori del cuore. Il programma Binance POTM consente loro, infatti, di votare i giocatori preferiti su base mensile, settimanale, per partita o nel corso della stagione, e premiarli con i Binance Fan Token.

Quest’ultima iniziativa di beneficenza amplia ulteriormente il POTM con l’obiettivo di promuovere un cambiamento sociale positivo. Il giocatore che accumula il maggior numero di titoli POTM nel corso della stagione può infatti donare 65.000 dollari a un ente di beneficenza a sua scelta, mentre saranno 35.000 dollari per il secondo classificato.

Questo approccio interattivo vuole essere un esempio del potenziale dei Fan Token per coinvolgere i tifosi e rafforzare il loro legame con il club e i suoi giocatori, nonché con le cause benefiche che essi sostengono.

“La tecnologia Web3 offre interessanti opportunità per rivoluzionare il modo in cui facciamo beneficenza. Le donazioni dirette in criptovalute e l’uso degli NFT sono solo alcuni esempi di come la blockchain possa aiutare a fare del bene. Attraverso iniziative come Binance Fan Token, possiamo sfruttare il potenziale delle criptovalute per creare un impatto sociale positivo e guidare il cambiamento”, commenta Helen Hai, Head of Binance Charity.

Il primo vincitore della raccolta fondi POTM è Ciro Immobile, che donerà la sua vincita di 65.000 dollari all’iniziativa Tree Millions di Binance Charity. Grazie a questo progetto, che mira a contrastare la deforestazione, una delle principali cause del cambiamento climatico, dal suo lancio nel 2021 sono stati piantati oltre 295.000 alberi in 27 Paesi. La donazione in questo caso sarà destinata agli sforzi di riforestazione in Italia a beneficio della comunità locale.

Felipe Anderson, secondo classificato, donerà invece la sua vincita, pari a 35.000 dollari, alla raccolta fondi di Binance Charity per il sostegno ai terremotati in Turchia. In collaborazione con Mercy Corps e Kizilay (la Croce Rossa turca), i fondi saranno destinati alle persone maggiormente colpite in Turchia e Siria per sostenere la ricostruzione delle loro vite dopo uno dei terremoti più devastanti che hanno colpito la regione in oltre un secolo.

Oltre a questa campagna, i giocatori della S.S. Lazio hanno messo all’asta le loro maglie per raccogliere fondi per il progetto Fight Hunger Worldwide di Binance Charity. Iniziativa che ad oggi ha contribuito a sfamare quasi 22.000 persone distribuendo cibo in Marocco, Sri Lanka, Francia, Nigeria e Malesia. Il denaro ricavato dalle vendite delle maglie da calcio della S.S. Lazio sarà destinato a raccogliere cibo per le comunità italiane più svantaggiate quest’estate.

Grazie alla collaborazione tra gli utenti di Binance, la S.S. Lazio e Binance Fan Token, questo progetto è solo un esempio di come le tecnologie Web3 possano ridisegnare in meglio la filantropia coinvolgendo i tifosi.