Serie A, Bologna – Genoa: le formazioni ufficiali

Al via alle oe 12:30 il lunch match tra Bologna e Genoa valido per la 23ma giornata. Le formazioni vedono una piccola rivoluzione di Mihailovic soprattutto in attacco con Edera e Destro dal primo minuto in campo. Anche in difesa qualche novità con Mattiello preferito a Calabresi. Panchina anche per Dijks. Prandelli inserisce centrale Gunter in difesa per sopperire alla squalifica di Romero mentre in avanti confermato Sanabria al fianco di Kouamé. Panchina per Veloso.

Le formazioni ufficiali di Bologna – Genoa

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mattiello; Gonzalez, Danilo, Mbaye; Soriano, Poli, Pulgar; Edera, Destro, Palacio. A disposizione: Da Costa, Dijks, Helander, Calabresi, Donsah, Nagy, Svanberg, Krejci, Dzemail, Sansone, Falcinelli, Santander. Allenatore: Siniša Mihajlović

GENOA (4-3-3): Radu, Biraschi, Gunter, Zukanovic, Criscito, Lerager, Radovanovic, Rolon, Lazovic, Sanabria, Kouamé. A disposizione: Marchetti, Jandrei, Pedro Pereira, Lakicevic, Candela, Pezzella, Veloso, Schafer, Rovella, Bessa, Pandev, Dalmonte. Allenatore: Cesare Prandelli

CRONACA DIRETTA DELLA PARTITA