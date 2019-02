Bologna – Genoa: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Bologna – Genoa: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 12:30

BOLOGNA – Domenica 10 febbraio alle ore 12:30 si disputerà, presso lo stadio Dall’Ara, il match tra Bologna e Genoa valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Da una parte ci sono i Felsinei, reduci dall’incredibile vittoria di San Siro contro l’Inter nella prima partita sotto la guida di Siniša Mihajlović; dall’altra la squadra di Prandelli, che nell’ultimo turno ha ottenuto un pareggio per 1-1 contro il Sassuolo grazie al secondo gol consecutivo di Antonio Sanabria.

La presentazione del match

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 10 febbraio alle ore 11:45 le formazioni ufficiali, dalle 12:30 la webcronaca della partita.

QUI BOLOGNA – Mihajlović è pronto a riconfermare il 4-3-3 di Milano, ma cambiano gli interpreti. In porta ci sarà Skorupski, davanti a lui spazio alla linea difensiva composta da Calabresi e Dijks sulle fasce, Gonzalez e Danilo centrali. Possibile anche l’inserimento di Mbaye a destra con Calabresi che slitterebbe centrale al posto di Gonzalez. A centrocampo Pulgar agirà in cabina di regia, accanto a lui pronti Soriano e Poli da mezz’ali. I ballottaggi riguardano soprattutto l’attacco, dove mancherà sicuramente Orsolini, che ha rimediato un infortunio al soleo destro che lo terrà fuori per circa tre settimane, mentre Santander non è al 100%. Pronti Palacio e Sansone dal 1′, la terza maglia è contesa dallo stesso Santander e da Edera. Se dovesse giocare quest’ultimo, Palacio agirebbe da falso nueve.

QUI GENOA – Prove di 4-3-3 anche in casa dei liguri. Pronto Radu tra i pali, mentre la difesa sarà composta da Biraschi, Gunter, Zukanovic e Criscito, squalificato Romero. Assenza pesante anche a centrocampo, dove mancherà Bessa. Al suo posto Prandelli ha provato Rolon, ma l’italo-brasiliano è ancora in corsa per una maglia da titolare. Completano il centrocampo i nuovi acquisti Radovanovic e Lerager. Infine, spazio al tridente composto da Lazovic e Kouamé a supporto di Antonio Sanabria, in gol due volte nelle prime due presenze con il Grifone.

Dove vederla in TV e Streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, disponibile su smartphone, console, computer, smart tv e tablet.

Le probabili formazioni di Bologna – Genoa

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi; Gonzalez/Mbaye, Danilo, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Palacio, Edera/Santander, Sansone. Allenatore: Siniša Mihajlović

GENOA (4-3-3): Radu; Biraschi, Gunter, Zukanovic, Criscito; Rolon/Bessa, Radovanovic, Lerager; Lazovic, Sanabria, Kouamé. Allenatore: Cesare Prandelli

Stadio: Renato Dall’Ara