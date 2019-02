Atalanta – SPAL: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Atalanta – SPAL: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

BERGAMO – Domenica 10 febbraio alle ore 15 andrà in scena Atalanta – SPAL, incontro valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione orobica che viene dalla vittoria in casa del Cagliari ed in classifica occupa la sesta posizione, in coabitazione con la Roma, con 35 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine estense che è reduce dal pareggio casalingo contro il Torino ed in classifica occupa il quattordicesimo posto con 22 punti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 10 febbraio alle ore 14:15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

QUI ATALANTA – La formazione nerazzurra dovrebbe schierarsi col 3-4-2-1 con Berisha in porta, pacchetto difensivo composto da Toloi, Palomino e Mancini. A centrocampo Freuler e De Roon in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio a Castagne e Hateboer. In attacco Ilicic e Gomez alle spalle di Zapata.

QUI SPAL – Gli estensi dovrebbero schierarsi col 3-5-2 con Viviano in porta, reparto arretrato formato da Cionek, Vicari e Bonifazi. A centrocampo Valdifiori in cabina di regia con Missiroli e Kurtic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Costa. In attacco tandem offensivo formato da Petagna e Antenucci.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A (202 sul satellite, 383 o 113 sul digitale). Inoltre, per chi possiede un abbonamento sarà possibile seguire la sfida in streaming attraverso l’applicazione Sky Go.

Le probabili formazioni di Atalanta – SPAL

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, de Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Costa; Petagna, Antenucci. Allenatore: Semplici

STADIO: Atleti Azzurri D’Italia