Bologna-Juventus 0-1, il tabellino: decisivo il gol di Dybala

Il tabellino di Bologna-Juventus 0-1 il risultato finale, decide la rete di Dybala per la formazione bianconera che sale momentaneamente a +16 sul Napoli.

BOLOGNA – Nel match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A la Juventus espugna il Dall’Ara battendo il Bologna 1-0. A decidere il match un gol di Dybala nella seconda frazione di gioco, rimpianti per la formazione emiliana che non avrebbe meritato la sconfitta. Con questo successo la squadra bianconera consolida la vetta della classifica con 69 punti mentre il Bologna resta in terzultima posizione.

Bologna-Juventus 0-1: il tabellino del match

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Helander, Dijks; Poli (78′ Donsah), Pulgar (85′ Falcinelli), Sorinano; Edera (52′ Orsolini), Sansone; Santander. Allenatore: Mihajlovic

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Alex Sandro (59′ Dybala); Bentancur, Matuidi (78′ Pjanic), Bernardeschi (87′ Chiellini); Cancelo, Mandzukic, Ronaldo. Allenatore: Allegri

RETI: 67′ Dybala (J)

AMMONITI: Pulgar, Sansone (B), Bentancur, Cancelo (J)



ESPULSI:

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Renato Dall’Ara