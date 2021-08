Serie A, Bologna – Salernitana 3-2: il tabellino della partita

Il tabellino di Bologna – Salernitana, partita valida per la prima giornata del campionato di Serie A stagione 2021/2022

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Medel, Hickey (dall’11’ st Vignato); Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow (dall’11’ st Sansone N.); Arnautovic. A disposizione: Bardi, Soumaoro, Amey, Skov Olsen, Mbaye, Kingsley, Van Hooijdonk, Svanberg, Khailoti, Annan. Allenatore: Mihajlovic

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Strandberg, Gyomber, Jaroszynski; Ruggeri, Capezzi, Coulibaly L., Coulibaly M., Kechrida; Djuric (dal 19′ st Simy), Bonazzoli. A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Schiavone, Aya, Iannone, Kristoffersen, Kastanos, Zortea, Obi, Bogdan. Allenatore: Castori

Reti: al 7′ st Bonazzoli (rigore), al 13′ st De Silvestri, al 25′ st M. Coulibaly, al 30′ st Arnautovic, al 32′ st De Silvestri



Ammonizioni: Strandberg, Soriano, Schouten, Jaroszynski, Bonifazi, Sansone N.

Espulso al 34′ pt Strandberg per doppia ammonizione, al 4′ st Soriano per doppia ammonizione, al 43′ st Schouten per doppia ammonizione

Recupero: 3 minuti nel primo tempo, 6 minuti nella ripresa

NOTA: Soriano causa un rigore

CRONACA DELLA PARTITA