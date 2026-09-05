Bologna-Sassuolo: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Bologna-Sassuolo di Domenica 6 settembre 2026: fomazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

BOLOGNA – Domenica 6 settembre 2026, alle 18, lo Stadio “Renato Dall’Ara” ospiterà il derby emiliano Bologna-Sassuolo, valido per la terza giornata della Serie A 2026-2027.

Indice:

Il Bologna arriva alla sfida con un quadro chiaro: zero punti, zero gol e un avvio più complicato del previsto per Domenico Tedesco. La sconfitta per 1-0 contro la Lazio al debutto e il nuovo ko, sempre per 1-0, sul campo dell’Atalanta, deciso da un gol di Samardžić nei minuti di recupero, hanno evidenziato una squadra ancora in cerca di identità. Due gare equilibrate, ma senza la capacità di incidere negli ultimi metri, elemento che oggi pesa sulla classifica e sulla fiducia.

Il Sassuolo vive invece un avvio più brillante. La squadra di Alberto Aquilani ha raccolto 3 punti mostrando idee chiare e una buona qualità di gioco. Dopo la sconfitta per 2-1 a Bergamo, maturata comunque in una partita giocata alla pari, i neroverdi hanno reagito con il 2-1 casalingo contro il Torino, firmato dal capitano Domenico Berardi. In settimana è arrivata anche la qualificazione in Coppa Italia, con il pass ottenuto ai rigori contro il Frosinone dopo l’1-1 dei tempi regolamentari.

Il bilancio storico in Serie A tra Bologna e Sassuolo racconta un equilibrio quasi perfetto: 11 vittorie rossoblù, 10 neroverdi e 7 pareggi in 28 confronti complessivi. Numeri che confermano una sfida tradizionalmente aperta, spesso decisa da dettagli e momenti chiave.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI BOLOGNA-SASSUOLO]

L’arbitro

La direzione di gara è affidata a Marco Di Bello di Brindisi, con Garzelli e Biffi come assistenti. Pairetto sarà il quarto ufficiale, mentre al VAR opererà Paterna con Del Giovane come AVAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Il Bologna dovrebbe presentarsi con un 4-2-3-1 molto lineare. Skorupski in porta, con Miranda, Holm, Helland e Heggem a comporre la linea difensiva. In mezzo Ferguson e Moro garantiranno equilibrio, mentre Bernardeschi, Odgaard e Cambiaghi agiranno alle spalle di Piccoli, riferimento offensivo. Out Casale, El Azzouzi e Orsolini.

COME ARRIVA IL SASSUOLO – Il Sassuolo risponde con il consueto 4-3-3. Muric tra i pali, Cinquegrano (in ballottaggio con Van Der Brempt), Idzes, Leysen e Doig in difesa. A centrocampo Bakola, Matic e Adzic, mentre davanti Volpato (insidiato da Berardi), Bowie (in ballottaggio con Esposito) e Laurienté comporranno il tridente scelto da Aquilani. Indisponibili Candé, Walukiewicz, Boloca, Koné e Pieragnolo.

Probabili formazioni di Bologna-Sassuolo

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Miranda, Holm, Helland, Heggem, Ferguson, Moro, Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi, Piccoli. Allenatore: Domenico Tedesco

SASSUOLO (4-3-3): Muric, Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Bakola, Matic, Adzic; Volpato, Bowie, Laurientè. Allenatore: Alberto Aquilani

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: