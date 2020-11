Bologna – Spezia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Bologna – Spezia del 25 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per il quarto turno di Coppa Italia

BOLOGNA – Mercoledì 25 novembre alle ore 17.30 andrà in scena Bologna – Spezia, incontro valido per il quarto turno della Coppa Italia 2020/2021. Da una parte ci sono gli emiliani che, in campionato, sono reduci dalla vittoria esterna contro la Sampdoria mentre la formazione ligure che viene dal convincente pareggio casalingo contro l’Atalanta. Entrambe le squadre occupano la dodicesima posizione in classifica, al pari del Benevento, con 9 punti. La vincente di questo confronto giocherà contro la Roma agli ottavi di finale.

La cronaca minuto per minuto

BOLOGNA-SPEZIA IN DIRETTA Mercoledì 25 novembre alle ore 16.30 le formazioni ufficiali, dalle 17.30 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI BOLOGNA – Turnover per Mihajlovic che dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-2-3-1 con Da Costa in porta, pacchetto difensivo composto da Mbaye e Hickey sulle corsie esterne mentre nel mezzo Paz e Denswil. A centrocampo Poli e Kingsley in cabina di regia mentre davanti spazio a Vignato, Soriano e Sansone alle spalle di Barrow.

QUI SPEZIA – Italiano dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Rafael tra i pali, pacchetto difensivo composto da Mattiello e Bastoni sulle corsie esterne mentre nel mezzo Chabot e Marchizza. A centrocampo Ricci in cabina di regia con Mora e Deiola mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Agudelo, Piccoli e Gyasi.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Bologna – Spezia, valevole per il quarto turno della Coppa Italia 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su su Rai Play, la piattaforma della tv pubblica, sia da dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia da pc e notebook, collegandosi al sito ufficiale. In entrambi i casi per avviare la diretta occorrerà selezionare l’evento dalla sezione della piattaforma dedicata alla Coppa Italia.

Le probabili formazioni di Bologna – Spezia

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Mbaye, Paz, Denswil, Hickey; Kingsley, Poli; Vignato, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore: Mihajlovic

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Mattiello, Chabot, Marchizza, S. Bastoni; Deiola, M. Ricci, Mora; Agudelo, Piccoli, Gyasi. Allenatore: Italiano

STADIO: Renato Dall’Ara