Borussia Dortmund – Bologna 3-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Borussia Dortmund – Bologna del 30 luglio 2021 in diretta: presentazione, risultato e tabellino della terza amichevole stagionale della squadra felsinea

Cronaca diretta con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: BORUSSIA DORTMUND - BOLOGNA 3-0 (2'T) SECONDO TEMPO 4' su palla persa alla trequarti da Kingley, Reyna vede libero in area Brandt ma invece di tentare la conclusione prova a servire un compagno meglio piazzato ma interviene Vignato. Gioco fermo con Kingsley a terra dopo l'errore, staff medico in campo ma è pronto il cambio 3' uscita di Skorupski in area con i pugni, palla sui piedi di Reus che in area da posizione defilata prova a sorprenderlo ma alza la mira! si riparte! Calcio d'avvio questa volta battuto dal Bologna. In campo sia Kingsley che Van Hooijdonk per Santander squadre finalmente in campo, tutto pronto per il secondo tempo qualche minuto di ritardo alla ripresa del gioco per maltempo, forte pioggia sul terreno di gioco PRIMO TEMPO 45' si chiude sul 3-0 il primo tempo tra Borussia Dortmund e Bologna. Tedeschi padroni del campo nel finale di tempo hanno allungato rendendo il passivo piuttosto pesante per i rossoblù. In gol Reyna, Maloney e Tigges con la difesa della squadra di Mihailovic da rivedere. Fra pochi minuti assieme per seguire il secondo tempo 45' TIGGES! TERZO GOL PER I TEDESCHI! Batti e ribatti in area con il giocatore lesto a colpire con un rasoterra di prima intenzione che si infila in rete! 42' MALONEY! 2-0 PER IL BORUSSIA! Sugli sviluppi del precedente corner palla rimessa dentro da Reus per il colpo di testa molto bello del compagno lasciato colpevolmente libero e palla che si infila sotto l'incrocio dei pali alla destra del portiere! 41' cross basso dal fondo di Passlack, c'è una deviazione di Soumaro in corner: lunga battuta di Brandt, allontana la difesa 40' fallo in attacco di Haaland su Svanberg che ha coperto bene il pallone 36' scambio tra Reus e Haaland in area, buono il tempo di uscita bassa per Skorupski 32' corner di Orsolini, sul secondo palo fa sponda aerea Soumaro ma non trova nessun compagno 28' Schulz, cross basso in area le Tigges e Bologna che si salva con un primo tocco verso il portiere, palla smorzata da Soumaoro quindi la difesa disimpegna sulla linea di porta con Dijks 27' si riparte a giocare con i tedeschi in possesso palla 25' cooling break ordinato dal direttore di gara 24' REYNA! VANTAGGIO DEL DORTMUND! Bello spunto di Haaland in area a bucare la difesa quindi dopo la respinta in uscita bassa di Skorupski, sfera tra i piedi del compagno che è preciso nell'infilare nella porta sguarnita nonostante il disperato tentativo dei difensori di fare muro 22' cross di Brandt per Haaland dalla sinistra ma il suo colpo di testa dal secondo palo viene respinto con i pugni dal portiere 20' sembra aver preso le contromisure la difesa rossoblù un pò colpita a freddo nei primi minuti di gioco 16' sale bene la linea difensiva del Bologna, fermato in offside Haaland 14' filtrante in area di Haaland per Tigges leggermente deviato, conclusione fiacca sul primo palo bloccata da Skorupski 10' cross di Sansone per il colpo di testa in area dell'accorrente Svanberg e palla di poco sopra la traversa 8' verticalizzazione di Maloney per Tigges ma troppo lunga la traiettoria. Qualche istante pià tardi rete annullata a Haaland per posizione di offside, il giocatore aveva concluso da due passi con un preciso diagonale rasoterra 5' traversone di Schulz leggermente troppo lungo in area per Tigges e palla in fallo laterale 1' cross dal fondo di Reyna e da due passi Reus non arriva a concludere a rete! partiti, calcio d'avvio per il Dortmund! In panchina per il Bologna il neo acquisto Van Hooijdonk Borussia Dortmund e Bologna fanno in questo momento il loro ingresso in campo, tutto pronto all'inzio del match! Un saluto ai lettori di Calciomagazine, dalle ore 17 seguiremo l'amichevole tra Borussia Dortmund e Bologna. Di seguito intanto le formazioni che scenderanno in campo. TABELLINO BORUSSIA: Kobel; Passlack, Maloney, Papadopoulos, Schulz; Dahoud, Brandt; Reyna, Reus, Tigges; Haaland. A disposizione: Hitz, Moukoko, Kamara, Gurpuz, Kleine-Bekel, Pasalic, Rothe, Lutke-Frie, Mrosek. Allenatore: Rose. BOLOGNA: Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Soumaoro, Dijks; Svanberg, Schouten, Vignato; Orsolini, Santander, Sansone. A disposizione: Bardi, Sarr, Binks, M'baye, Kingsley, Van Hooijdonk, Desnwil, Casadei, Pagliuca, Khailoti, Cangiano, Raimondo, Annan, Urbanski. Allenatore: Mihajlovic. Reti: al 24' pt Reyna, al 42' pt Maloney, al 45' pt Tigges Ammonizioni: Recupero: nessuno nel primo tempo

Formazioni ufficiali

BORUSSIA: Kobel; Passlack, Maloney, Papadopoulos, Schulz; Dahoud, Brandt; Reyna, Reus, Tigges; Haaland. Allenatore: Rose.

BOLOGNA: Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Soumaoro, Dijks; Svanberg, Schouten, Vignato; Orsolini, Santander, Sansone. Allenatore: Mihajlovic.

Presentazione della partita

ALTACH – Venerdì 30 luglio, alle ore 17, al Cashpoint Arena di Altach si giocherà Borussia Dortmund – Bologna, amichevole pre-campionato. Per la squadra rossoblù si tratta della terza uscita stagionale dopo la vittoria per 6-1 contro la Bagnolese e quella di misura contro la Feralpisalò. Di fronte una tra le squadre più quotate della Bundesliga, reduci da un successo contro il Giessen e da una sconfitta contro il Bochum. Ricordiamo che in campionato il Bologna esordirà al Dall’Ara contro la neopromossa Salernitana mentre alla seconda giornata farà visita all’Atalanta. Sul fronte mercato prosegue ormai da tempo la trattativa per portare in rossoblù l’austriaco Marko Arnautovic, mentre c’è da registrare il passaggio di Poli all’Antalyaspor.

Le probabili formazioni

Per l’occasione Mihajlovic potrebbe schierare Bardi tra i pali e una difesa composta al centro da Bonifazi e Soumaoro e sulle fasce da De Silvestri e Dijks. A centrocampo Soriano e Schouten. Sulla trequarti Baldursson. Orsolini e Santander, di supporto all’unica punta Sansone.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Passlack, Maloney, Papadopoulos, Schulz; Dahoud, Brandt; Knauff, Reus, Gürpüz; Haaland.

BOLOGNA (4-3-3): Bardi; De Silvestri, Bonifazi, Soumaoro, Dijks; Soriano, Schouten, Baldursson; Orsolini, Santander, Sansone.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’amichevole Borussia Dortmund – Bologna verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno (201 del digitale terrestre). Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricare l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook. In alternativa c’è l’opzine NOW, il servizio streaming on demand di Sky.