Borussia Dortmund-PSG: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-PSG: incontro valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21.

DORTMUND – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Borussia Dortmund e PSG nel match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-3 per il Borussia Dortmund con il tridente offensivo composto da Sancho, Haland e Hazard mentre il PSG risponde col 4-3-3 ed il tridente d’attacco formato da Di Maria, Mbappè e Neymar.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Burki; Piszczek, Hummels, Zagadou, Hakimi, Witsel, Emre Can, Guerreiro, Sancho, Haland, Hazard. Allenatore: Lucien Favre