Atletico Madrid – Liverpool, le formazioni ufficiali delle sfida di Champions League

Le formazioni ufficiali di Atletico Madrid – Liverpool: incontro valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

MADRID – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Atletico Madrid – Liverpool nel match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Andiamo a vedere di seguito le formazioni ufficiali del match. Ricordiamo che il match si potrà seguire in tempo reale con la nostra webcronaca diretta.

Atletico Madrid – Liverpool, le formazioni ufficiali

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Gimenez, Felipe, Saul Niguez; Lemar, Thomas Partey, Savic, Koke; Correa, Morata. A disposizione: Adan, Gimenez, Llorente, Diego Costa, Vitolo, Carrasco, Hermoso. Allenatore: Diego Simeone

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Djik, Gomez, Wijnaldum; Robertson, Henderson, Fabinho; Salah, Firmino, Manè.A disposizione:Adrian, Milner, Keita, Oxlade-Chamberlain, Minamino, Origi, Matip. Allenatore: Jurgen Klopp

Arbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistenti arbitrali: Paweł Sokolnicki (POL), Tomasz Listkiewicz (POL) Quarto uomo: Tomasz Musiał (POL)

VAR: Pawel Gil (POL)