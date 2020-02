Atletico Madrid – Liverpool: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Atletico Madrid – Liverpool del 18 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

MADRID – Martedì 18 febbraio alle ore 21 si giocherà Atletico Madrid – Liverpool, incontro valido per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020. Da una parte c’è la formazione spagnola che è reduce dal pareggio esterno contro il Valencia ed in classifica occupano la quinta posizione con 40 punti. La squadra di Simeone non sta attraversando un momento idilliaco, come dimostra l’unico successo nelle ultime cinque uscite. Tutt’altro ruolino di marcia per i Reds che sono reduci dalla vittoria numero 25 in Premier League in 26 partite giocate. Ruolino impressionante per la squadra di Klopp che vuole confermarsi anche in Europa.

La cronaca minuto per minuto

Martedì 18 febbraio alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ATLETICO MADRID – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-4-2 con Oblak in porta, pacchetto difensivo composto da Lodi e Arias sulle corsie esterne mentre nel mezzo Gimenez e Felipe. A centrocampo Thomas e Llorente in cabina di regia con Koke e Saul sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Correa e Morata.

QUI LIVERPOOL – Idee chiare per Klopp che dovrebbe confermare il classico 4-3-3 con Alisson in porta, reparto difensivo composto da Alexander-Arnold e Robertson sulle corsie esterne mentre nel mezzo Van Dijk e Gomez. A centrocampo Henderson in cabina di regia con Keita e Wijnaldum mezze ali mentre in attacco il tridente delle meraviglie formato da Salah, Firmino e Manè.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Atletico Madrid – Liverpool, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno e su Canale 5.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid – Liverpool

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Lodi, Gimenez, Felipe, Arias, Saul Niguez, Thomas Partey, Llorente, Koke, Correa, Morata. Allenatore: Simeone

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Djik, Gomez, Wijnaldum, Henderson, Naby Keita, Salah, Firmino, Manè. Allenatore: Klopp

STADIO: Wanda Metropolitano