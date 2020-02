Bortussia Dortmund-PSG 2-1, il tabellino: doppietta di Haland

Il tabellino di Borussia Dortmund-PSG 2-1 il risultato finale: doppietta di Haland per il successo dei tedeschi mentre ai parigini non basta Neymar.

DORTMUND – Nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020 il Borussia Dortmund batte il PSG 2-1 vincendo il primo atto. Succede tutto nella seconda frazione con i padroni di casa che esultano grazie alla doppietta di uno strepitoso Haland mentre ai francesi non basta il momentaneo pareggio di Neymar. Successo meritato e di fondamentale importanza per la squadra giallo-nera che difenderà il vantaggio al Parco dei Principi nel match di ritorno che si giocherà l’11 marzo.

Borussia Dortmund-PSG 2-1: il tabellino del match

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Burki; Piszczek, Hummels, Zagadou, Hakimi, Witsel, Emre Can, Guerreiro, Sancho (91′ Schmelzer), Haland, Hazard (68′ Reyna). A disposizione: Hitz, Schmelzer, Schulz, Akanji, Reyna, Dahoud, Gotze. Allenatore: Lucien Favre

PARIS SAINT GERMAIN (4-3-3): Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Gueye, Marquinhos, Verratti, Di Maria, Mbappè, Neymar. A disposizione: Sergio Rico, Kouassi, Kehrer, Sarabia, Draxler, Cavani, Icardi. Allenatore: Thomas Tuchel

RETI: 69′ Haland (B), 76′ Neymar (P), 77′ Haland (B)

AMMONIZIONI: Witsel (B), Gueye, Neymar, Meunier, Verratti (P)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 2′ nel secondo tempo

STADIO: Signal Iduna Park