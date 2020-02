Borussia Dortmund – PSG: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Borussia Dortmund – PSG del 18 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

DORTMUND – Martedì 18 febbraio alle ore 21 andrà in scena Borussia Dortmund – PSG, incontro valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020. Incontro che si preannuncia spettacolare vista la verve offensiva delle due squadre. Da una parte ci sono i tedeschi che sono reduci dalla netta vittoria casalinga contro il Francoforte ed in classifica occupano la terza posizione, insieme al Gladbach, con 42 punti. Dall’altra parte c’è la compagine parigina che viene dalla scoppiettante pareggio esterno, per 4-4, in casa dell’Amiens ed in classifica occupa saldamente la prima posizione con 62 punti.

La cronaca minuto per minuto

La presentazione del match

QUI BORUSSIA DORTMUND – I giallo-neri dovrebbero scendere in campo col 3-4-3 con Burki in porta, pacchetto difensivo composto da Piszczesk, Hummels e Zagadou. A centrocampo Witsel e Emre Can in cabina di regia con Hakimi e Guerreiro sulle corsie esterne mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Sancho, Haland e Hazard.

QUI PARIS SAINT GERMAIN – Qualche dubbio per Tuchel che dovrebbe puntare sul 4-3-3 con Navas in porta, reparto arretrato formato da Meunuer e Kurzawa sulle corsie laterali mentre nel mezzo Thiago Silva a Marquinhos. A centrocampo Verratti in cabina di regia con Gueye ed uno tra Herrera e Sarabia mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Mbappè, Icardi e Di Maria con l’argentino in vantaggio sull’acciaccato Neymar.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Borussia Dortmund – PSG, valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Football.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund – PSG

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Burki; Piszczek, Hummels, Zagadou, Hakimi, Witsel, Emre Can, Guerreiro, Sancho, Haland, Hazard. Allenatore: Favre

PARIS SAINT GERMAIN (4-3-3): Navas; Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa, Gueye, Verratti, Herrera, Di Maria, Icardi, Mbappè. Allenatore: Tuchel

STADIO: Signal Iduna Park