Borussia M’Gladbach – Borussia Dortmund: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Borussia M’Gladbach – Borussia Dortmund del 25 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 6a giornata di Bundesliga

MONCHENGLADBACH – Sabato 25 settembre, alle ore 18:30, si terrà il match Borussia M’Gladbach – Borussia Dortmund, incontro valido per la 6a giornata della Bundesliga. Da una parte troviamo i renani allenati da Adolf Hütter, in cerca dei 3 punti che gli permetterebbero di allontanarsi dalla zona retrocessione, che incombe sulla squadra. Mönchengladbach che al momento occupa soltanto la 16a posizione, a quota 4 punti: alle sue spalle ci sono soltanto il Bochum e il Greuther Fürth, rispettivamente con 3 ed un punto. Dall’altra parte del campo ci sarà il favorito Borussia Dortmund di Marco Rose, che attualmente occupa il 3° posto nella classifica del campionato, con 12 punti. Vittoria necessaria, quindi, per la formazione ospite, che ha bisogno di approfittarne per agganciare la vetta del campionato. Attualmente dominato da Bayern Monaco e Wolfsburg, entrambe con 13 punti.

La presentazione del match

QUI BORUSSIA M’GLADBACH – La formazione di casa potrebbe optare per un modulo 4-2-3-1: Bensebaini, Elvedi, Ginter e Scally in posizione arretrata, alle spalle della coppia di centrocampo composta da Neuhaus e Kramer. Sulla trequarti potremmo trovare Wolf, Herrmann e Stindl, a proteggere l’unica punta Plea.

QUI BORUSSIA DORTMUND – Rose potrebbe adottare un modulo simile, il 4-3-1-2: difesa a 4 composta da Meunier, Hummels, Akanji e Guerreiro. A centrocampo, invece, Bellingham, Witsel e Dahoud alle spalle dell’unico trequartista Reus. Coppia d’attacco con Malen e il bomber norvegese Haaland.

Le probabili formazioni di Borussia M’Gladbach – Borussia Dortmund

BORUSSIA M’GLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Bensebaini, Elvedi, Ginter, Scally; Neuhaus, Kramer; Wolf, Herrmann, Stindl; Plea. Allenatore: Hütter

BORUSSIA DORTMUND (4-3-1-2): Kobel; Meunier, Hummels, Akanji, Guerreiro; Bellingham, Witsel, Dahoud; Reus; Haaland, Malen. Allenatore: Rose

Dove vederla in TV e streaming

La sfida Borussia M’Gladbach – Borussia Dortmund, in programma per sabato 25 settembre, alle ore 18:30, sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Football ed in streaming mediante l’app Sky Go.