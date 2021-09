Cosenza – Crotone: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Cosenza – Crotone del 25 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 6° giornata di Serie B

COSENZA – Sabato 25 settembre alle ore 18.30, allo Stadio “San Vito Marulla” si giocherà Cosenza – Crotone, incontro valido per la 6° giornata della Serie B. I padroni di casa vengono dalla vittoria casalinga per 2-0 contro il Como e in classifica sono etimi con 7 punti; nelle ultime cinque gare hanno ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. A quota 3 gli ospiti, reduci dalla sconfitta casalinga per 0-3 contro il Lecce; nelle ultime cinque sfide hanno pareggiato tre volta e perso due. A dirigere il match sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Palermo e Di Monte; quarto uomo Maranesi. Al VAR Di Paolo, all’AVAR Margani.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI COSENZA – Il Cosenza di Zaffaroni dovrebbe schierare il 3-5-2 con Vigorito in porta e difesa composta da Tiritiello, Rigione e Vaisanen. In cabina di regia Gerbo con Carraro e Boultam; sulle fasce Situm e Sy. Davanti Caso e Gori.

QUI CROTONE – Modesto dovrebbe schierarsi secondo i canoni del 3-4-2-1. In porta Festa, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Nedelcearu, Canestrelli e Paz. Sulle fasce Mogos e Molina, mentre al centro del campo agiranno Estevez e Vulic. Sulla trequarti Maric e Benali a supporto di Mulattieri.

Le probabili formazioni di Cosenza – Crotone

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Tiritiello, Rigione, Vaisanen; Situm, Carraro, Gerbo, Boultam, Sy; Caso, Gori. Allenatore: Zaffaroni

CROTONE (3-4-2-1): Festa; Paz, Canestrelli, Nedelcearu; Mogos, Vulic, Estevez, Molina; Maric, Benali; Mulattieri. Allenatore: Modesto.

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro Cosenza – Crotone verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Diretta tv anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e su Helbiz Live,