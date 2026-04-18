Bra-Ternana: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Bra-Ternana di Sabato 18 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

BRA – Sabato 18 aprile 2026, lo Stadio Attilio Bravi ospiterà la partita Bra-Ternana, sfida valida per la trentasettesima giornata del Girone B di Serie C. Il fischio di inizio è previsto per le ore 20.30.

Nel match tra Bra e Ternana, la squadra di casa parte con i favori del pronostico. A indicarlo non è la posizione in classifica delle due squadre, ma il fattore campo: il Bra è al diciottesimo posto grazie a 6 vittorie, 13 pareggi e 15 sconfitte, segno di un cammino negativo. La Ternana, invece, si ritrova al nono posto dopo 13 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte, mostrando un buon ruolino di marcia. Alla luce dei dati, il Bra parte leggermente favorito soprattutto per il fattore campo, nonostante la posizione in classifica e il rendimento complessivo siano inferiori rispetto alla Ternana, che ha dimostrato maggiore continuità nel corso della stagione.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che il Bra, con 34 gol segnati e 50 subiti, presenta una differenza reti di -16. Allo stesso tempo, la Ternana ha un record di 41 gol segnati e 36 subiti, con una differenza di 5. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una significativa differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I numeri evidenziano la maggiore solidità della Ternana, più equilibrata tra attacco e difesa, mentre il Bra evidenzia alcune fragilità soprattutto nella fase difensiva, che potrebbero però essere parzialmente compensate dal sostegno del fattore campo.

La maggior parte dei bookmakers danno la squadra di casa come favorita. Ciò è dimostrato dal 1.88 per la vittoria del Bra, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà molto probabile. Il pareggio è quotato a 3.60, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria della Ternana è di 3.70 il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno poche possibilità di vincere in trasferta.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI BRA-TERNANA]

L’arbitro

A dirigere la gara sarà il fischietto Edoardo Manedo Mazzoni della Sezione di Prato, coadiuvato dagli assistenti Thomas Storgato proveniente da Castelfranco Veneto e Fabio Cantatore appartenente alla Sezione di Molfetta. Il Quarto Ufficiale sarà l’arbitro Mattia Nigro della Sezione di Prato, mentre al VAR prenderà posto Filippo Pignatelli di Viareggio. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara

La presentazione del match

COME ARRIVA IL BRA – Il tecnico Nisticò dovrebbe affidarsi al 3-5-2. In porta andrà Renzetti, con Sganzerla, De Santis e Fiordaliso in difesa. Folto centrocampo composto da giocheranno Maressa, Lionetti, Brambilla, La Marca e Milani. Coppia di attacco formata da Baldini e Sinani. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tattico, con difesa solida, controllo del centrocampo e due punte sempre pronte a ripartire in contropiede.

COME ARRIVA LA TERNANA – Il tecnico Fazio dovrebbe schierare la propria squadra con il 3-5-2, con D’Alterio tra i pali; difesa composta da Donati, Capuano e Martella; a centrocampo ci saranno Kerrigan, McJannet, Majer, Orellana e Ndrecka, con gli attaccanti Dubickas e Pettinari a formare il terminale offensivo. Il modulo speculare consente di annullare le caratteristiche dell’avversario, creando duelli diretti in ogni zona del campo e mantenendo equilibrio tattico tra i reparti.

Le probabili formazioni

BRA (3-5-2): Renzetti; Sganzerla, De Santis, Fiordaliso; Maressa, Lionetti, Brambilla, La Marca, Milani; Baldini, Sinani. Allenatore: Nisticò.

TERNANA (3-5-2): D’Alterio; Donati, Capuano, Martella; Kerrigan, McJannet, Majer, Orellana, Ndrecka; Dubickas, Pettinari. Allenatore: Fazio.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Bra e Ternana in televisione su Sky Sport (canale 256) e Now, opppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.