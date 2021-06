Brasile – Ecuador: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale

La partita Brasile – Ecuador del 5 giugno 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match validi per le qualificazioni al Mondiale 2022

RIO DE JANEIRO – Sabato 5 giugno alle ore 02.30 andrà in scena Brasile – Ecuador, incontro valido per la quinta giornata delle qualificazioni al Mondiale 2022. Da una parte c’è la Nazionale di Tite che viene dal successo esterno contro l’Uruguay ed in classifica occupa la prima posizione con 12 punti, +2 sull’Argentina. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Alfaro che è reduce dalla netta vittoria casalinga contro la Colombia ed in classifica occupa la terza posizione con 9 punti. Negli ultimi 8 precedenti bilancio nettamente favorevole al Brasile che ha centrato 6 vittorie contro 1 dell’Ecuador, 2 i pareggi.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La presentazione del match

QUI BRASILE – Tite dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Ederson in porta, pacchetto difensivo composto da Danilo e Telles sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Marquinhos e Felipe. A centrocampo Douglas Luiz in cabina di regia con Arthur ed Everton Ribeiro mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Neymar, Firmino e Gabriel Jesus.

QUI ECUADOR – Alfaro dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-4-2 con Dominguez in porta, reparto arretrato formato da Perlaza e Quinonez sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Felix Torres e Fernando Leon. A centrocampo Noboa e Arroyo in cabina di regia con Carabali e Angel Mena sulle fasce laterali mentre in attacco tandem offensivo composto da Estrada e Fidel Martinez.

Le probabili formazioni di Brasile – Ecuador

BRASILE (4-3-3): Ederson; Danilo, Marquinhos, Felipe, Telles; Arthur, Douglas Luiz, Everton Ribeiro; Neymar, Firmino, Gabriel Jesus. Allenatore: Tite

ECUADOR (4-4-2): Dominguez; Perlaza, Felix Torres, Fernando Leon, Quinonez; Carabali, Noboa, Arroyo, Angel Mena; Estrada, Fidel Martinez. Allenatore: Alfaro

STADIO: Maracana

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Brasile – Ecuador, valido per la quinta giornata delle qualificazioni al Mondiale 2022, non verrà trasmesso in TV ma potrete seguire la diretta del match sul nostro sito.