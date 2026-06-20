Brasile-Haiti: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Brasile-Haiti di Sabato 20 giugno 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di FIFA World Cup

PHILADELPHIA – Sabato 20 giugno 2026, il Lincoln Financial Field ospiterà la partita Brasile-Haiti, sfida valida per la seconda giornata del Gruppo C di FIFA World Cup. Il fischio di inizio è previsto per le ore 02.30.

Il Brasile, cinque volte campione del mondo, è chiamato a evitare qualsiasi passo falso nella sfida di Philadelphia contro la sorprendente Haiti. Un risultato diverso dalla vittoria potrebbe infatti compromettere una tradizione straordinaria: la Seleção ha sempre chiuso al primo posto il proprio girone in ogni edizione dei Mondiali disputata dal 1982 a oggi.

Il Brasile arriva sotto pressione dopo l’1-1 in rimonta contro il Marocco, una gara in cui ha subito più tiri di quanti ne abbia prodotti. La squadra di Carlo Ancelotti non può permettersi passi falsi contro Haiti, perché una mancata vittoria complicherebbe il cammino verso gli ottavi di finale. I caraibici, tornati ai Mondiali per la prima volta dal 1974, hanno infatti destato un’ottima impressione nonostante la sconfitta di misura contro la Scozia, distinguendosi come la squadra più prolifica del Gruppo C per numero di conclusioni tentate.

La maggior parte dei bookmakers dà la squadra pentacampeone come favorita. Ciò è dimostrato dal 1.10 per la vittoria della Brasile, il che significa che le ricevitorie ritengono che il successo della squadra verdeoro sarà estremamente probabile. Il pareggio è quotato a 11.00, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria di Haiti è di 19.00 il che suggerisce che le ricevitorie credono che Les Grenadiers hanno pochissime possibilità di vincere la partita.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI BRASILE-HAITI]

BRASILE: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Bruno Guimaraes (dal 36' st Ederson), Casemiro, Lucas Paqueta (dal 19' st Martinelli G.), Raphinha (dal 40' pt Rayan), Cunha M.2, Vinicius Junior (dal 36' st Danilo Santos). A disposizione: Alex Sandro, Bremer, Danilo Santos, Ederson, Ederson, Endrick, Fabinho, Ibanez, Leo Pereira, Luiz Henrique, Martinelli G., Rayan, Thiago I., Weverton Allenatore: Ancelotti C..



HAITI: Placide J., Arcus C. (dal 1' st Simon D.), Duverne J., Ade R., Delcroix H., Experience M., Casimir J. (dal 17' st Deedson L.), Jean Jacques D., Bellegarde J. (dal 36' st Etienne D.), Providence R. (dal 26' st Joseph L.), Pierrot F. (dal 1' st Isidor W.). A disposizione: Deedson L., Duverger J., Etienne D., Fortune Y., Isidor W., Joseph L., Lacroix D., Metusala G., Nazon D., Paugain W., Pierre A., Pierre W., Sainte C., Simon D., Thermoncy K. Allenatore: Migne S..



Reti: al 23' pt Cunha M. (Brasile) , al 36' pt Cunha M. (Brasile) , al 45'+3 pt Vinicius Junior (Brasile) .



Ammonizioni: al 20' st Douglas Santos (Brasile) al 4' pt Arcus C. (Haiti), al 45'+4 pt Pierrot F. (Haiti), al 27' st Jean Jacques D. (Haiti).

Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Bruno Guimaraes (dal 36' st Ederson), Casemiro, Lucas Paqueta (dal 19' st Martinelli G.), Raphinha (dal 40' pt Rayan), Cunha M.2, Vinicius Junior (dal 36' st Danilo Santos).Alex Sandro, Bremer, Danilo Santos, Ederson, Ederson, Endrick, Fabinho, Ibanez, Leo Pereira, Luiz Henrique, Martinelli G., Rayan, Thiago I., WevertonAncelotti C..Placide J., Arcus C. (dal 1' st Simon D.), Duverne J., Ade R., Delcroix H., Experience M., Casimir J. (dal 17' st Deedson L.), Jean Jacques D., Bellegarde J. (dal 36' st Etienne D.), Providence R. (dal 26' st Joseph L.), Pierrot F. (dal 1' st Isidor W.).Deedson L., Duverger J., Etienne D., Fortune Y., Isidor W., Joseph L., Lacroix D., Metusala G., Nazon D., Paugain W., Pierre A., Pierre W., Sainte C., Simon D., Thermoncy K.Migne S..al 23' pt Cunha M. (Brasile) , al 36' pt Cunha M. (Brasile) , al 45'+3 pt Vinicius Junior (Brasile) .al 20' st Douglas Santos (Brasile) al 4' pt Arcus C. (Haiti), al 45'+4 pt Pierrot F. (Haiti), al 27' st Jean Jacques D. (Haiti).

L’arbitro

A dirigere la gara sarà il fischietto spagnolo Alejandro José Hernández Hernández, coadiuvato dagli assistenti José Enrique Naranjo Pérez e Diego Sánchez Rojo. Il Quarto Ufficiale sarà l’arbitro svizzero Sandro Schärer. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL BRASILE – Il Commissario tecnico Carlo Ancelotti si schiera con il 4-2-3-1: tra i pali c’è Alisson; in difesa la linea a quattro è composta da Danilo, Marquinhos, Gabriel e Douglas Santos. In mediana agiscono Guimaraes e Fabinho, mentre sulla trequarti Henrique, Raphinha e Vinicius supportano l’unica punta Cunha, riferimento offensivo incaricato di finalizzare la manovra. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tra fase difensiva e offensiva, grazie alla protezione dei due mediani davanti alla difesa e al sostegno delle tre mezze alia alle spalle dell’unica punta.

COME ARRIVA HAITI – Il tecnico Migné dovrebbe affidarsi al 4-4-2 con Placide a difesa della porta; Arcus, Delcroix, Adé e Expérience a completare il pacchetto difensivo; Deedson, Jean Jacques, Bellegarde e Providence a centrocampo; il tandem d’attacco dovrebbe essere formato da Pierrot e Isidor. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tra difesa e attacco, coprendo le fasce, mantenendo solidità difensiva e sfruttando due attaccanti per finalizzare le azioni.

Le probabili formazioni

BRASILE (4-2-3-1): Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Fabinho; Henrique, Raphinha, Vinicius; Cunha. Ct: Ancelotti.

HAITI (4-4-2): Placide; Arcus, Delcroix, Adé, Expérience; Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot, Isidor. Ct: Migné.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Brasile e Haiti in televisione su Dazn, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.