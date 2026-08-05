Lazio-Ostiamare: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Lazio-Ostiamare di Mercoledì 5 Agosto 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita amichevole

FORMELLO – Mercoledì 5 agosto, alle ore 18:00, al “Training Center ” di Formello, andrà in scena Lazio-Ostiamare, match valido per le amichevoli pre-campionato. Il precampionato della Lazio prosegue con l’amichevole contro l’Ostiamare, il club di cui è proprietario e presidente Daniele De Rossi che ha festeggiato una storica promozione in Serie C. Per Gennaro Gattuso l’occasione di valutare lo stato di forma dei suoi uomini dopo le prime uscite estive e l’ormai imminente inizio della stagione con l’impegno di Coppa Italia contro il Mantova.

Finora la Lazio ha disputato tre amichevoli e il bilancio è stato decisamente positivo. Dopo il 6-0 rifilato al Flaminia, la squadra di Gattuso ha superato 6-3 l’Avellino del grande ex Alessandro Nesta e poi ha battuto 2-1 l’Ascoli. Contro i marchigiani, capaci di conquistare la promozione in Serie B grazie al successo nei playoff contro l’Union Brescia, le aquile hanno dovuto rimontare lo svantaggio iniziale firmato da Chakir: a ribaltare il risultato ci hanno pensato il capitano Mattia Zaccagni e Petar Ratkov, regalando a Gattuso un’altra buona indicazione dal ritiro.

Gli occhi sono puntati soprattutto sul centravanti serbo classe 2003, arrivato lo scorso gennaio e già protagonista nei primi test stagionali. Ratkov ha infatti trovato il gol in tutte le amichevoli disputate finora agli ordini del nuovo tecnico biancoceleste, confermando di poter rappresentare una delle sorprese della prossima stagione. In attesa che il mercato porti a Formello un attaccante più esperto per completare il reparto offensivo, il giovane serbo è diventato una delle grandi speranze della Lazio.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LAZIO-OSTIAMARE]

La presentazione del match

COME ARRIVA LA LAZIO – La Lazio di Gattuso si schiera con il 4-3-3: tra i pali c’è Mandas; linea difensiva composta da Floriani Mussolini, Marusic, Bordon e Pedraza; a centrocampo agiscono Przyborek, Belahyane e Cancellieri; in attacco il tridente Dia–Serra–Artistico guida la fase offensiva.

COME ARRIVA L’OSTIAMARE – L’Ostiamare Lido Calcio di D’Antoni si schiera con il 4-3-3: tra i pali c’è Vertua; linea difensiva composta da Castaldo, Vianni, Spinosa e Brosco; a centrocampo agiscono Badje, Buono e Donsah; in attacco il tridente Greco–Carbone–Tesauro guida la fase offensiva.

Le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Marusic, Bordon, Pedraza; Przyborek, Belahyane; Cancellieri, Dia, Serra; Artistico. Allenatore: Gattuso.

OSTIAMARE (4-3-3): Vertua, Castaldo, Vianni, Spinosa, Brosco, Badje, Buono, Donsah, Greco, Carbone, Tesauro. Allenatore: D’Antoni.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Lazio-Ostiamare, valida per l’amichevole pre-stagione, sarà trasmessa in diretta streaming su sslazio.it, sull’app ufficiale della Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del club, DAZN e Sportitalia.