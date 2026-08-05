Catanzaro-Giugliano: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Catanzaro-Giugliano di Mercoledì 5 agosto 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Precampionato

ROVATO – Mercoledì 5 agosto 2026, lo Stadio Comunale Giovanni Battista Maffeis ospiterà la partita Catanzaro-Giugliano, sfida valida per il precampionato. Il fischio di inizio è previsto per le ore 17.00.

Il Catanzaro arriva all’appuntamento dopo una preparazione estiva nel complesso positiva. I giallorossi hanno aperto il precampionato con una convincente vittoria in rimonta per 3-1 contro il FC Paradiso, dimostrando una buona capacità di reazione dopo l’iniziale svantaggio. Successivamente, la squadra di Alberto Aquilani ha chiuso il ritiro con la tradizionale sfida in famiglia tra Catanzaro A e Catanzaro B, terminata 2-2, un test utile per valutare la condizione dell’intera rosa e rifinire i meccanismi di gioco in vista dell’esordio ufficiale.

Il Giugliano, invece, si presenta alla sfida dopo un precampionato dai risultati contrastanti. I tigrotti hanno inaugurato la preparazione con il pareggio per 1-1 nell’allenamento congiunto contro l’Equipe Campania, per poi travolgere 9-0 il Real Terme, trascinati dalla tripletta di Ibourahima Balde. Nell’ultimo test estivo, però, la formazione allenata da Ezio Capuano è incappata nella sconfitta per 3-0 contro l’Union Clodiense, un risultato che ha fornito indicazioni importanti allo staff tecnico per correggere gli ultimi aspetti tattici in vista dell’inizio della stagione di Serie C.

La sfida tra Catanzaro e Giugliano sarà un test importante per entrambe le squadre in vista dell’inizio della stagione. I giallorossi puntano a confermare i progressi mostrati nel ritiro, mentre i tigrotti cercheranno risposte positive dopo l’ultima amichevole, proseguendo il percorso di crescita sul piano del gioco e della condizione atletica.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CATANZARO-GIUGLIANO]

La presentazione del match

COME ARRIVA IL CATANZARO – Il tecnico Gorgone dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1, con Pigliacelli a difesa della porta; Frosinini, Antonini e Postiglione a completare il pacchetto difensivo; Candela, Petriccione, Alesi e Garnica in mediana; mentre sulla trequarti Reita e Di Francesco a supporto dell’unica punta Pittarello, incaricata di finalizzare la manovra. Tale assetto tattico mira a esaltare le qualità dei due trequartisti tra le linee e a mettere la punta nelle migliori condizioni per concretizzare le occasioni, grazie a una maggiore presenza nella zona centrale del campo.

COME ARRIVA IL GIUGLIANO – Il tecnico Capuano dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-3, puntando su Greco tra i pali; Panico, Justiniano, Laezza e La Vardera. A centrocampo dovrebbero partire dal primo minuto De Rosa, Broh e Zammarini, mentre il tridente offensivo sarà composto da Borello, Balde e Ogunseye. Il sistema di gioco è pensato per favorire un gioco offensivo e dinamico, garantendo ampiezza sulle fasce, controllo del centrocampo e una costante presenza in zona d’attacco.

Le probabili formazioni

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Postiglione; Candela, Petriccione, Alesi, Garnica; Reita, Di Francesco; Pittarello. Allenatore: Gorgone.

GIUGLIANO (4-3-3): Greco; Panico, Justiniano, Laezza, La Vardera; De Rosa, Broh, Zammarini; Borello, Balde, Ogunseye. Allenatore: Capuano.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro sarà tra Catanzaro e Giugliano su Betpassion Tv, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.