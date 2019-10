Brescia-Fiorentina 0-0, il tabellino: reti bianche al Rigamonti

Il tabellino di Brescia-Fiorentina 0-0 il risultato finale: nessun gol nel posticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A.

BRESCIA – Nel match valido per il posticipo del’ottava giornata del campionato di Serie A 2019/2020 Brescia e Fiorentina non si fanno male pareggiando 0-0.Con questo risultato la formazione di Corini che, ha una partita da recuperare, sale in quindicesima posizione agganciando il Lecce a 7 punti mentre la squadra di Montella sale in settima posizione agganciando Lazio e Parma a 12 punti.

Brescia-Fiorentina 0-0: il tabellino del match

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena (55′ Spalek); Romulo (79′ Zmrhal); Donnarumma (46′ Balotelli), Aye. A DISPOSIZIONE: Alfonso, Martella, Gastaldello, Zhmral, Spalek, Balotelli, Morosini, Matri. ALLENATORE: Corini

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger.Pezzella, Caceres; Lirola (79′ Sottil), Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa (68′ Vlahovic), Ribery (88′ Boateng). A DISPOSIZIONE: Terracciano, Ceccherini, Ranieri Venuti, Zurkowski, Benassi, Ghezzal, Sottil, Boateng, Vlahovic, Pedro, Brancolini. ALLENATORE: Montella

RETI: //

AMMONIZIONI: Pulgar, Chiesa, Ribery (F)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 7′ nel secondo tempo

STADIO: Mario Rigamonti