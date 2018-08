Brescia – Perugia: cronaca diretta e risultato live

Diretta di Brescia – Perugia: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la prima giornata del campionato di Serie B, fischio d’inizio alle ore 21

BRESCIA – Dopo un’estate a tratti interminabile la Serie B 2018/2019 può avere inizio. Venerdì 24 agosto andrà in scena Brescia – Perugia, incontro valevole per la prima giornata del campionato cadetto. Da una parte c’è la compagine lombarda che, in questa sessione di mercato, si è mossa in modo interessante con gli acquisti di Tremolada e Donnarumma per aumentare il potenziale offensivo della compagine di Suazo. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra di Nesta che, nella passata stagione, è stata eliminata al primo turno dei play-off per mano del Venezia. Il mercato estivo ha apportato grandi cambiamenti all’interno della compagine umbra. Fischio d’inizio alle ore 21.

Cronaca minuto per minuto Venerdì 24 agosto dalle ore 20.15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca del match.

QUI BRESCIA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Alfonso tra i pali, pacchetto arretrato composto da Sabelli e Curcio sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Gastaldello e Lancini. A centrocampo Tonali in regia con Bisoli e Martinelli mezze ali mentre in attacco Tremolada a supporto del tandem offensivo composto da Torregrossa e Donnarumma.

QUI PERUGIA – Il Grifone dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Leali tra i pali, terzetto difensivo composto da Mazzocchi, Monaco e Belmonte. A centrocampo Terrani in cabina di regia con Moscati e Bianco mezze ali mentre sulle corsie esterne pronti ad agire Felicioli e Buonaiuto. In attacco spazio alla coppia composta da Bianchimano e Melchiorri.

Dove vederla in TV e in streaming

La sfida tra Brescia e Perugia, come tutto il campionato di Serie B, sarà trasmessa da DAZN, la nuova piattaforma in streaming che potrete seguire tramite pc, laptotp, tablet o smartphone.

Brescia – Perugia: le probabili formazioni del match

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Gastaldello, Lancini, Curcio; Bisoli, Tonali, Martinelli; Tremolada; Torregrossa, Donnarumma. Allenatore: Suazo

PERUGIA (3-5-2): Leali; Mazzocchi, Monaco, Belmonte, Felicioli; Moscati, Terrani, Bianco; Buonaiuto; Bianchimano, Melchiorri. Allenatore: Nesta

STADIO: Mario Rigamonti