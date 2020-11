Brighton – Burnley 0-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Brighton – Burnley del 6 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’ottava giornata di Premier League

BRIGHTON – Venerdì 6 novembre, al Falmer Stadium, alle ore 18.30, si giocherà Brighton – Burnley, match valevole per l’ottava giornata del massimo campionato inglese.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: BRIGHTON ECOMM HOVE ALBION-BURNLEY FC 0-0 45' L'arbitro manda le due squadre negli spogliatoi per l'intervallo tra Brighton ECOMM Hove Albion e Burnley FC. Ci aggiorniamo per l'inizio del secondo tempo 1' Parte con l’incontro tra Brighton ECOMM Hove Albion e Burnley FC!

Nuovo appuntamento con i live di Calciomagazine, in campo Brighton ECOMM Hove Albion e Burnley FC BRIGHTON & HOVE ALBION: Mathew Ryan; Tariq Lamptey, Ben White, Adam Webster, Dan Burn, Joël Veltman, Yves Bissouma, Pascal Groß, Adam Lallana, Neal Maupay, Danny Welbeck. A disposizione: Jason Steele, Bernardo, Alexis Mac Allister, Steven Alzate, Davy Pröpper, Aaron Connolly, Alireza Jahanbakhsh. Allenatore: Graham Potter.



BURNLEY FC: Nick Pope; Matthew Lowton, Charlie Taylor, James Tarkowski, Ben Mee, Josh Brownhill, Robbie Brady, Ashley Westwood, Chris Wood, Ashley Barnes, Dwight McNeil. A disposizione: Bailey Peacock-Farrell, Kevin Long, Jimmy Dunne, Jóhann Guðmundsson, Jay Rodriguez, Matěj Vydra, Max Thompson. Allenatore: Sean Dyche.



La presentazione del match

Il Brighton, che non vince dalla seconda giornata di campionato, viene dalla sconfitta per 2-1 rimediata sul campo del Tottenham e in classifica é sedicesimo con 5 punti. Una sola lunghezza per il Burnley, fanalino di coda del torneo e reduce dalla sconfitta interna di misura conro il Tottenham.

QUI BRIGHTON – Lamptey, dopo l’infortunio con il Tottenham dovrebbe essere disponibile mentre potrebbe non farcela March, che dovrebbe lasciare il posto a Bernardo. Il Brighton potrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-2-1 con Sanchez in porta e difesa composta da Webster, Veltman e Burn. In mezzo al campo Bissouma, White; sulle corsie Lamptey e Bernardo. Sulla trequarti Lallana, di supporto alla coppia di attacco formato da Trossard e Maupay.

QUI BURNLEY – Diche dovrà decidere se far scendere in campo Mee e Bardsley. Probabile modulo 4-4-2 con Pope tra i pali e retroguardia formata al centro da Long e Tarkowski, e da Lowton e Taylor. In mezzo al campo Westwood e Brownhill; sulle corsie McNeil e Brady. Davanti Wood e Rodriguez.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Brighton – Burnley, valido per l’ottava giornata di Premier League, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Football (canale 203). Gli abbonati Sky potranno seguirla anche da smartphone, tablet o PC dopo aver scaricato gratuitamente la App SkyGo.

Le probabili formazioni di Brighton – Burnley

BRIGHTON (3-4-2-1): Sanchez; Webster, Veltman, Burn; Lamptey, Bissouma, White, Bernardo; Lallana, Trossard; Maupay.

BURNLEY (4-4-2): Pope; Lowton, Long, Tarkowski, Taylor; McNeil, Westwood, Brownhill, Brady; Wood, Rodriguez.

STADIO: Falme Stadium di Brighton