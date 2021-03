Bulgaria-Italia: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Bulgaria-Italia del 28 marzo 2021: incontro valevole per le qualificazioni mondiali, calcio d’inizio alle 20.45.

SOFIA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Bulgaria e Italia nel match valido per la seconda giornata delle qualificazioni mondiali. Per quanto concerne il capitolo formazioni alle ore 19.45 vi daremo gli schieramenti ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Bulgaria-Italia

BULGARIA (3-5-2): P. Iliev; Dimov, Antov, Bozhikov; Cicinho, Malinov, Kostadinov, Chochev, Tsenatov; Galabinov, Despodov. Allenatore: Petrov [UFFICIALE ALLE 19.45]

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Verratti, Sensi, Barella; Chiesa, Belotti, Insigne. Allenatore: Mancini [UFFICIALE ALLE 19.45]