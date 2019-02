Si fermano i due Borussia contro Norimberga e Eintracht, ne approfitta il Bayern Monaco vincendo in casa dell’Augsburg

NORIMBERGA – Nel weekend appena trascorso si è svolta la 22esima giornata di Bundesliga che ha visto il Bayern Monaco portarsi a -3 dal Borussia Dortmund. Proprio la capolista, nel “monday night”, non è andata oltre lo 0-0 contro il Norimberga, incappando così nel terzo pareggio consecutivo dopo il 3-3 contro l’Hoffenheim e l’1-1 contro l’Eintracht. Il Bayern Monaco ha vinto una gara tutt’altro che semplice contro l’Augsburg: i bavaresi si sono trovati sotto per ben due volte, la prima addirittura al primo minuto dopo un’autorete di Goretzka, e per due volte le reti di Coman gli hanno permesso di ritornare in parità. Dopo che il primo tempo tempo si era concluso sul 2-2 ci ha pensato Alaba a portare in vantaggio i suoi segnando il gol del definitivo 2-3.

Buona prova dell’Eintracht che in casa ferma il Borussia M’gladbach sull’1-1: la squadra di Francoforte, dopo essersi portata in vantaggio sul finire del primo tempo, ha assaporato la vittoria fino a quando, al minuto 82, Zakaria ha trafitto Trapp portato il risultato in parità. Ora per il M’gladbach sono ben cinque i punti in meno rispetto al Bayern, mentre quelli di vantaggio sul Lipsia si sono ridotti a 2. Proprio “i tori” sono usciti vittoriosi dalla trasferta che li contrapponeva allo Stoccarda per 3-1. La squadra di casa era riuscita a pareggiare il momentaneo vantaggio ospite, ma nella ripresa si è dovuta arrendere alle reti di Sabitzer e Poulsen, autore anche del momentaneo vantaggio nella prima frazione.

Bundesliga 2018/2019 – Il resoconto della ventiduesima giornata

Augsburg – Bayern Monaco 2-3

Stoccarda – RB Lipsia 1-3

Wolfsburg – Mainz 05 3-0

Hoffenheim – Hannover 96 3-0

Schalke 04 – Friburgo 0-0

Herta Berlino – Werder Brema 1-1

Eintracht Frankfurt – Borussia M’Gladbach 1-1

Bayer Leverkusen – Fortuna Dusseldorf 2-0

Norimberga – Borussia Dortmund 0-0

CLASSIFICA: B. Dortmund 51, Bayern Monaco 48, B. M’Gladbach 43, RB Lipsia 41, Bayer Leverkusen 36, Wolfsburg 35, Eintracht Frankfurt 34, Hoffenheim 33, H. Berlino 32, Werder Brema 31, Mainz 27, Fortuna Dusseldorf 25, Friburgo 24, Schalke 23, Augsburg 18, Stoccarda 15, Hannover 14, Norimberga 13.