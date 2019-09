Bundesliga 2019-2020: i risultati della terza giornata

I risultati della terza giornata del massimo campionato tedesco 2019-2020. Sorpresa della giornata la sconfitta del Borussia Dortmund in casa dell’Union Berlino. Vincono Bayer Monaco, Schalke 04 e Lipsia

Va in archivio la terza giornata di Bundesliga 2019/2020. Sorpresa della giornata è la sconfitta del Borussia Dortmund per mano della cenerentola del massimo campionato tedesco, l’Union Berlino. La società di Berlino, neopromossa per la prima volta nella sua storia in Bundesliga ha sconfitto il Dortmund per 3 reti 1.

Sicuramente tutti i tifosi dell’Union Berlino saranno impazziti di gioia per aver sconfitto i vice campioni di Germania. Il Bayer Monaco spazza via il Mainz per 6 reti a 1. Vittoria netta per lo Schalke 04 ai danni dell’altra squadra di Berlino, l’Hertha Berlino con un netto 3 a 0. Vince fuori casa il Lipsia nell’anticipo del venerdì 30 agosto 2019. Sconfitta per 3 reti a 1 il Borussia M’Gladbach.

RISULTATI 3° GIORNATA BUNDESLIGA