Cagliari-Brescia 0-1, il tabellino: decisivo il rigore di Donnarumma

Il tabellino di Cagliari-Brescia 0-1 il risultato finale: colpaccio delle Rondinelle che espugnano la Sardegna Arena grazie al gol di Donnarumma.

CAGLIARI – Nel match valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 il Brescia espugna la Sardegna Arena battendo il Cagliari grazie al rigore di Donnarumma. Colpaccio delle Rondinelle che portano a casa i primi tre punti fondamentali di questa stagione. Rimandata la squadra di Maran che ha sofferto il gioco della formazione di Corini per larghi tratti del match, il forcing finale non è bastato ai padroni di casa per pareggiare.

Cagliari-Brescia 0-1: il tabellino del match

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis, Nandez, Nainggolan, Ionita (81′ Ragtazu), Birsa (62′ Castro), Joao Pedro, Pavoletti (45′ Cerri). Allenatore: Maran

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek (79′ Gastaldello); Ayè, Donnarumma (71′ Zmrhal). Allenatore: Corini

RETI: 54′ Rig. Donnarumma (B)

AMMONIZIONI: Lykogiannis, Pinna (C), Ayè, Dessena (B)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 5′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: Sardegna Arena