Cagliari – Como: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Cagliari – Como di Mercoledì 2 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido come Amichevoli per club

CHATILLON – Mercoledì 2 agosto, allo Stadio “Ernesto Brunod” di Chatillon, il Cagliari sfiderà in amichevole il Como. Calcio di inizio previsto per le ore 17. I rossoblu stanno effettuando nel ritiro di Saint Vincent-Châtillon la seconda fase della preparazione estiva, fatta di doppie sedute di allenamento presso lo stadio comunale “Brunod” e gare amichevoli. Il ritiro si concluderà il 4 agosto. Prima di ritornare nell’Isola, il Cagliari volerà in Francia per l’ultima amichevole precampionato: sale il livello, sabato 5 agosto alle ore 18 i rossoblù saranno di scena allo stadio Francis-Le Blé contro i padroni di casa del Brest, squadra che milita in Ligue 1. L’esordio ufficiale avverrà in Coppa Italia, sabato 12 agosto alla Unipol Domus contro il Palermo. Finora la squadra di Ranieri si è imposta nel Trofeo Sardegna, sull’Olbia, per 2-0,e poi per 4-1 contro la Roma Primavera e per 3-0 contro la Juventus Next Gen. Il Como parte dalla Serie B con ambizioni di playoff. L’esordio stagionale per gli uomini di Longo sarà nei trentaduesimi di Coppa Italia, n trasferta a Lecce domenica 13 agosto alle 21. L’ultimo confronto tra le due compagini risale allo scorso quando in Serie B il Cagliari si impose per 2-0.

La presentazione del match

QUI CAGLIARI – Inizialmente Ranieri dovrebbe affidarsi al modulo 4-4-2 con Radunovic in portta e con una difesa a quattro formata al centro da Dossena e Altare e sulle fasce da Zappa e Augello. In mediana Kourfalidis e Makoumbou mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Di pardo e Paulo Azzi Coppia di attacco composta da Luvumbo e Shomurodov, supportato da Oristanio, Soulemana e Azzi.

QUI COMO – Longo dovrebbe rispondere con un modulo speculare con Semper tra i pali e con Cassandro, Odenthal, Scaglia e Iannou pronti a formare il blocco difensivo. A centrocampo Da Cunha, Abildgaard, Bellemo e Chajia. Davanti Cutrone e Cerri.

Le probabili formazioni di Cagliari – Como

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Altare, Augello; Di Pardo, Kourfalidis, Makoumbou, Paulo Azzi; Luvumbo, Shomurodov. Allenatore: Ranieri

COMO (4-4-2): Semper; Cassandro, Odenthal, Scaglia, Iannou; Da Cunha, Abildgaard, Bellemo, Chajia; Cutrone, Cerri. Allenatore: Longo

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro non sarà trasmessa in diretta televisiva ma soltanto sul canale youtube del Cagliari.