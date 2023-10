Cagliari-Frosinone: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Cagliari-Frosinone di domenica 29 ottobre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2023-2024

CAGLIARI – Domenica 29 ottobre alla Unipol Domus andrà in scena Cagliari–Frosinone, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A: calcio d’inizio alle ore 12:30. Sfida tra due neopromosse in terra sarda. Da una parte, la squadra di Claudio Ranieri reduce dal pareggio esterno con la Salernitana (2-2) che ha interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive. Dall’altro lato, invece, la formazione di Eusebio Di Francesco (grande ex del match) che viene del secondo ko nelle ultime cinque gare rimediata sul campo del Bologna (2-1).

Dopo nove giornate, il Cagliari non ha ancora vinto ed è ultimo in classifica a 3 punti frutto di tre pareggi e sei sconfitte mentre il Frosinone viaggia alla media un punto a giornata: 12 a fronte di tre successi, tre pareggi e altrettanti ko. I precedenti tra le due compagini in Sardegna sono cinque: un pareggio, tre vittorie rossoblù contro l’unico successo dei ciociari del 17 agosto 2013 in un match di Coppa Italia maggiore al termine dei tempi supplementari (1-2). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Luca Pairetto della sezione di Nichelino.

Cronaca con tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CAGLIARI-FROSINONE]

RISULTATO IN DIRETTA: CAGLIARI-FROSINONE Domenica 29 ottobre 2023 alle ore 11.30 le formazioni ufficiali, dalle 12.30 la cronaca con commento in diretta della partita.

I convocati del Cagliari

Portieri: Radunovic, Scuffet, Iliev.

Difensori: Goldaniga, Dossena, Hatzidiakos, Wieteska, Augello, Zappa, Obert, Azzi.

Centrocampisti: Nandez, Viola, Deiola, Prati, Jankto, Sulemana, Makoumbou, Di Pardo.

Attaccanti: Mancosu, Lapadula, Oristanio, Pereiro, Pavoletti, Petagna, Shomurodov, Luvumbo, Desogus.

I convocati del Frosinone

Portieri: Cerofolini, Frattali, Turati.

Difensori: Lirola, Marchizza, Monterisi, Okoli, Oyono, Romagnoli.

Centrocampisti: Barrenechea, Bourabia, Brescianini, Garritano, Lulic, Ibrahimovic, Reinier.

Attaccanti: Baez, Bidaoui, Caso, Kaio Jorge, Cheddira, Cuni, Kvernadze, Soulè.

Le parole di Claudio Ranieri

“La partita è importante, affrontiamo una squadra che sta attraversando un momento d’oro. Di Francesco sta facendo un lavoro meraviglioso, ha tentato di farlo a Cagliari e non gli è riuscito mentre lì adesso sta esprimendo tutte le sue idee. Dovremo essere molto concentrati in partita. Tutti i miei ragazzi sanno bene che sono importanti. Faccio le mie scelte in funzione dell’avversario”.

Le parole di Eusebio Di Francesco

“Guardiamo partita per partita e adesso dobbiamo pensare al Cagliari. Le prossime gare saranno tutte importanti, ho sempre detto che noi abbiamo tante finali da affrontare per arrivare a quello che è l’obiettivo-salvezza. Hanno il vantaggio di avere il pubblico amico, un ambiente carico e desideroso a portare in dote la prima vittoria. A Salerno hanno giocato un’ottima gara però noi dobbiamo pensare alle cose che ci riguardano, ad affrontare la gara con grande determinazione per poter ottenere un risultato positivo. La nostra identità e mentalità devono rimanere le stesse, poi i risultati dipendono da vari fattori”.

Presentazione del match

QUI CAGLIARI – Assenti Capradossi, il lungodegente Rog e Aresti tra le fila rossoblù. Tra i pali ancora Scuffet, nel cuore della difesa Goldaniga e Dossena con Zappa sulla corsia di destra e Augello a sinistra. A centrocampo prenderanno posto Nandez, Prati e Makoumbou mentre in avanti spazio al tandem offensivo composto da Luvumbo e Oristanio supportato da Mancosu.

QUI FROSINONE – Indisponibili Kalaj, Harroui e Gelli oltre allo squalificato Mazzitelli. In porta Turati, sulle corsie laterali Oyono e Marchizza con Romagnoli e Okoli al centro della difesa. Sulla mediana Brescianini e Barrenechea mentre in avanti spazio a Reinier, Soulè e Baez alle spalle dell’unica punta Cheddira.

Le probabili formazioni di Cagliari-Frosinone

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou; Mancosu; Luvumbo, Oristanio. Allenatore: Claudio Ranieri

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Barrenechea; Reinier, Soulè, Baez; Cheddira. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La gara sarà visibile in diretta tramite l’app di DAZN. Altra opzione Sky Calcio, canale 202 dell’emittente televisiva.