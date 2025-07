A Vairano Patenora si è corsa la Gran Fondo MTB CSI: 45 km tra paesaggi mozzafiato e sfide tecniche, trionfa Mirko Zanni

VAIRANO PATENORA – A temperature bollenti Vairano Patenora (CE) ha ospitato domenica 6 luglio la Gran Fondo dell’Alto Casertano, organizzata con minuziosità nei particolari dai ragazzi del Croccanti Racing Team. Per l’occasione, la Gran Fondo metteva infatti in palio le maglie tricolori della MTB CSI; gli ideatori hanno reso per certi versi più selettivo e suggestivo il percorso. Un unico anello di 45 km, con tratti in pineta, larghi pratoni brecciati, sentieri e sterrati molto tecnici, con un dislivello di 1.400 metri, attraversando luoghi simbolici dell’Alto Casertano quali la Fontana dei Marsi, l’antico Castello di Vairano Patenora, bastione medievale che domina la vallata tra Matese e il vulcano spento di Roccamonfina.

Oltre un centinaio i biker al via, venuti, oltre che dalla regione ospitante della Campania, anche dalle Marche dal Lazio, dalla Puglia, dal Molise e dall’Abruzzo. La gara CSI l’ha stappata il teanese Mirko Zanni, M1 portacolori del Croccanti Racing Team, filato via a passo spedito fino alla salita conclusiva, primo tra i tesserati CSI a tagliare il traguardo con il tempo di 2h7min, seguito dal compagno di squadra, l’M4 Vincenzo Della Rocca, quindi nell’ordine Patrizio Pagliarini in maglia Estasi Mountain Bike, primo nei Master 2, Matteo Fauceglia della MTBike Cassino nella categoria Élite Sport, ed Alessandro La Rocca, portabandiera della Fans Bike. Ottima Ana Maria Risca della Ladri Di Medaglie Teramo, prima fra le donne che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 3h29’30”. La gara casertana, che godeva del patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Caserta, e dei Comuni di Vairano Patenora e Pitravairano, ha visto quindi la maglia tricolore indossata da cinque biker del CSI Sessa Aurunca, due atleti del CSI Latina e due del CSI Frosinone.

Presenti, oltre al responsabile della Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo, Biagio Saccoccio, il Presidente regionale Enrico Pellino e il Presidente del CSI Sessa Aurunca Vincenzo Calenzo; mentre in rappresentanza del Comune di Vairano Patenora a premiare c’era l’Assessore Michele Pepe. Dieci i biker campioni CSI sul podio.

I Campioni nazionali

ES Matteo Fauceglia MTBike Cassino FR

M1 Mirko Zanni Croccanti Racing Team CE

M2 Patrizio Pagliarini Estasi Mountain Bike CE

M3 Alessandro La Rocca Fans Bike LT

M4 Vincenzo Della Rocca Croccanti Racing Team CE

M5 Salvatore Montaquila Estasi Mountain Bike CE

M6 Pasquale Russo Fans Bike LT

M7 Crescenzo Lepore Croccanti Racing Team CE

M8 Valentino Corsi Bikers Casalvieri FR

Woman Ana Maria Risca Ladri Di Medaglie TE