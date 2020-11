Cagliari – Hellas Verona: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Cagliari – Hellas Verona del 25 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per il quarto turno di Coppa Italia

CAGLIARI – Mercoledì 25 novembre alle ore 17.30 si giocherà Cagliari – Hellas Verona, incontro valevole per il quarto turno della Coppa Italia 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Di Francesco che viene dalla sconfitta esterna contro la Juventus ed in classifica occupa la decima posizione, in coabitazione con la Sampdoria, a quota 10 punti. Dall’altra parte ci sono gli Scaligeri che sono reduci dalla sconfitta interna contro il Sassuolo ed in classifica occupano la nona posizione con 12 punti. La vincente di questa sfida se la vedrà contro l’Atalanta agli ottavi di finale.

La cronaca minuto per minuto

CAGLIARI-HELLAS VERONA IN DIRETTA Mercoledì 25 novembre alle ore 16.30 le formazioni ufficiali, dalle 17.30 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI CAGLIARI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Vigorito in porta, pacchetto difensivo composto da Zappa e Tripaldelli sulle corsie esterne mentre nel mezzo Pisacane e Walukiewicz. A centrocampo Oliva e Caligara in cabina di regia mentre davanti spazio a Ounas, Marin e Pereiro alle spalle di Pavoletti.

QUI HELLAS VERONA – Juric dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Silvestri tra i pali, reparto arretrato formato da Cetin, Magnani e Dawidowicz. A centrocampo Tameze e Ilic in cabina di regia con Udogie e Cancellieri sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Salcedo e Zaccagni alle spalle di Di Carmine.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cagliari – Hellas Verona, valevole per il quarto turno della Coppa Italia 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Rai Play, la piattaforma della tv pubblica. La partita sarà visibile sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi Android e iOS, sia collegandosi da pc e notebook. Per avviare la diretta della gara occorrerà in ogni caso selezionare l’evento nella sezione della piattaforma dedicata alla Coppa Italia.

Le probabili formazioni di Cagliari – Hellas Verona

CAGLIARI (4-2-3-1): Vigorito; Zappa, Walukiewicz, Pisacane, Tripaldelli; Caligara, Oliva; Ounas, Marin, Pereiro; Pavoletti. Allenatore: Di Francesco

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Magnani, Dawidowicz; Cancellieri, Tameze, Ilic, Udogie; Salcedo, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore: Juric

STADIO: Sardegna Arena