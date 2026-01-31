Cagliari-Hellas Verona: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Cagliari-Hellas Verona di sabato 31 gennaio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

CAGLIARI – Sabato 31 gennaio 2026 alla Unipol Domus andrà in scena Cagliari-Hellas Verona, gara valida per la ventitreesima giornata della Serie A Enilive 2025-2026: calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. Una sfida con punti in palio pesanti in chiave salvezza in terra sarda. Da una parte, la formazione guidata da Fabio Pisacane reduce da due vittorie consecutive importanti conquistate contro la Juventus (1-0) e sul campo della Fiorentina (2-1). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Paolo Zanetti che vengono dal quinto ko rimediato davanti al proprio pubblico contro l’Udinese (1-3) e da due soli punti raccolti nelle ultime sette partite.

I rossoblù, che davanti al proprio pubblico vengono dal prestigioso successo ottenuto con la Juventus e una sola sconfitta nelle ultime cinque gare casalinghe disputate per un totale di 12 punti conquistati, non vogliono fermarsi per proseguire il momento positivo con la terza vittoria consecutiva in Serie A (l’ultima volta è successo ad aprile 2021 con Leonardo Semplici in panchina) e allontanare la zona retrocessione distante attualmente otto lunghezze. I gialloblù, invece, che lontano dalle mura amiche vengono da due pareggi con un solo blitz stagionale strappato a Firenze con la Fiorentina, puntano a ritrovare urgentemente la via del successo che manca da sette turni di campionato per avvicinare la zona salvezza distante quattro punti e delimitata dal Lecce.

Il bilancio storico dei precedenti tra le due compagini in Sardegna sorridono al Cagliari: 10 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte con 29 gol all’attivo e 19 reti al passivo. La sfida del girone d’andata, giocata al ‘Bentegodi’, si chiuse 2-2 con la rimonta rossoblù firmata dalle reti di Idrissi e Felici in risposta ai gol di Gagliardini e Gift Orban. L’ultimo precedente in terra sarda risale al 29 novembre 2024 e vide il Cagliari imporsi 1-0 sull’Hellas Verona grazie al gol di Piccoli. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro sarà Kevin Bonacina della sezione di Bergamo sarà coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Perrotti di Campobasso e Andrea Zezza di Ostia Lido. Quarto ufficiale: Daniele Doveri di Roma 1. Al VAR Matteo Gariglio di Pinerolo assistito da Daniele Chiffi di Padova.

Le parole di Fabio Pisacane

“Penso che domani sia veramente una finale: mi aspetto di vedere la spinta di tutta Cagliari. La loro spinta è fondamentale, domani dovremo essere un blocco unico. In settimana ho visto attenzione, voglia di migliorare e consapevolezza. Arriva una partita pesante, la squadra è in campana: questo sarà uno scontro diretto vero. La squadra è convinta di ciò che deve fare. Quando uno parla di percorso è perché dietro c’è un concetto che deve essere portato avanti. Quando sono arrivato la squadra lavorava diversamente, oggi siamo ad un punto della stagione in cui si vede la nostra metodologia e per lo staff è una grande soddisfazione. Sappiamo ciò che abbiamo fatto per raggiungere gli ultimi successi, ma ora arriverà una squadra ferita che vorrà dare segnali di vitalità. Sarà una partita che si deciderà sulle seconde palle e sui duelli. Dobbiamo ragionare come se negli ultimi due match avessimo fatto un solo punto”.

I convocati del Cagliari

Portieri: Caprile, Sherri, Ciocci,

Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Rodriguez, Dossena, Mina, Zappa, Ze Pedro, Obert.

Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Deiaola, Sulemana, Liteta.

Attaccanti: Kilicsoy, Gaetano, Albarracin, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo, Esposito.

I convocati dell’Hellas Verona

1 Montipò, 2 Oyegoke, 3 Frese, 4 Lovric, 6 Valentini, 8 Serdar, 9 Sarr, 12 Bradaric, 14 Lirola, 15 Nelsson, 16 Orban, 19 Slotsager, 21 Harroui, 23 Ebosse, 24 Bernede, 25 Mosquera, 34 Perilli, 36 Niasse, 41 Isaac, 63 Gagliardini, 70 Fallou, 73 Al-Musrati, 94 Toniolo

Presentazione del match

QUI CAGLIARI – Indisponibili Pintus e Folorunsho oltre ai lungodegenti Belotti e Felici. Prima convocazione per il nuovo acquisto Albarracin. A protezione di Caprile ci saranno Zè Pedro, Mina e Luperto. Sulle corsie esterne agiranno Obert e Palestra con Adopo, Gaetano e Mazzitelli in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Esposito e Kilicsoy.

QUI HELLAS VERONA – Zanetti dovrà rinunciare a Suslov, Bella-Kotchap e Belghali. Presente in lista anche il neo-arrivato Lovric. Tra i pali Montipò con Slotsager, Nelsson ed Ebosse a comporre la linea difensiva. Sulle corsie esterne agiranno Lirola e Bradaric con Serdar, Gagliardini e Bernede in mezzo al campo. In avanti spazio al tandem offensivo composto da Gift Orban e Sarr.

Le probabili formazioni di Cagliari-Hellas Verona

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Obert, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Palestra; Esposito, Kilicsoy. Allenatore: Fabio Pisacane.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Gift Orban, Sarr. Allenatore: Paolo Zanetti

Dove vedere la partita in tv e streaming

Cagliari-Hellas Verona, gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, sarà visibile in diretta su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029. La sfida sarà trasmessa anche su Sky al canale 202 e 251 dell’emittente televisiva.