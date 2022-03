Le formazioni ufficiali di Cagliari – Lazio del 5 marzo 2022, incontro valido per la ventottesima giornata del Campionato di Serie A 2021/2022

CAGLIARI – Il sabato di Serie A si chiuderà alle 20.45 con la sfida tra Cagliari e Lazio valida per la 28esima giornata. Quali saranno le formazioni ufficiali che scenderanno in campo lo scopriremo alle 19.45 quando i due tecnici scioglieranno gli ultimi dubbi. Mazzarri verso la conferma del 3-5-1-1 con il recupero di Baselli che però dovrebbe partire dalla panchina mentre niente da fare per Nandez. Difesa con Goldaniga, Altare e Lovato mentre a centrocampo larghi Dalbert e Bellanova e interni Deiola, Marin e Grassi. In avanti Pereiro dietro Joao Pedro. Sarri ritrova dal primo minuto il capitano Acerbi a far coppia centrale con Lui Felipe mentre gli esterni sono Marusic e Radu sempre in lotta per una maglia con Hysaj. A centrocampo scontato il trio Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Lucas Leiva anche perchè è out Cataldi. In avanti dovrebbe farcela Pedro che è in vantaggio su Felipe Anderson, sicuri Immobile e Zaccagni.

DIRETTA DELLA PARTITA

Formazioni ufficiali di Cagliari – Lazio

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Goldaniga, Altare, Lovato; Dalbert, Deiola, Marin, Grassi, Bellanova; Pereiro; Joao Pedro. A disposizione: Radunovic, Aresti, Ceppitelli, Carboni, Zappa, Lykogiannis, Kourfalidis, Obert, Baselli, Gagliano, Keita Baldé, Pavoletti. Allenatore: Walter Mazzarri

Squalificati: –

Indisponibili: Rog (rientro inizio aprile), Walukiewicz (salta 28° giornata), Strootman (rientro metà/fine marzo), Ceter (salta 28° giornata), Nandez (dubbio 28° giornata)

Diffidati: Strootman

Ballottaggi: Deiola 55%-Baselli 45%

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Radu, Acerbi, Luiz Felipe, Marusic; Luis Alberto, Lucas Leiva, Milenkovic-Savic; Zaccagni, Immobile, Pedro. A disposizione: Reina, Adamonis, Hysaj, Patric, Kamenovic, Akpa Akpro, Romero, A. Anderson, Basic, Moro, Cabral Jovane, Felipe Anderson. Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: –

Indisponibili: Lazzari (rientro fine marzo), Cataldi (seconda metà di marzo)

Diffidati: Luis Felipe, Marusic, Pedro, Zaccagni

Ballottaggi: Patric 40%-Acerbi 60%, Radu 55%-Hysaj 45%, Pedro 55%-Felipe Anderson 45%