Cagliari – Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Cagliari – Lazio del 5 marzo 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 28° giornata di Serie A 2021/2022

CAGLIARI – Sabato 5 marzo, alle ore 20.45, all’Unipol Stadium, andrà in scena Cagliari – Lazio, anticipo serale della ventottesima giornata, nona del girone di ritorno del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I rossoblù vengono dal successo esterno per 1-2 contro il Torino. Tre punti che hanno permesso alla squadra di Mazzarri di uscire dalla zona retrocessione, nella quale albergavano da inizio stagione; ora sono quartultimi, a quota con un cammino di cinque partite vinte, dieci pareggiate e dodici perse, siglando ventotto gol e incassandone quarantotto. Il bilancio delle ultime cinque sfide parla di due vittorie e tre pareggi con sei reti segnate e cinque subite. I biancocelesti sono reduci dalla sconfitta per 1-2 rimediata all’Olimpico contro il Napoli, che ha fatto seguito alla delusione patita per l’esclusione dall’Europa League di qualche giorno prima, e sono settimi in classifica con 43 punti, frutto di dodici vittorie, sette pareggi e otto sconfitte con cinquantaquattro gol fatti e quarantadue subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volta, pareggiato due e perso due, siglando otto reti e subendone sette. Sono ottantuno i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di ventuno vittorie per il Cagliari, diciassette pareggi e quarantuno affermazioni per la Lazio. All’andata, lo scorso 19 settembre, finì 2-2.

Cronaca con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: CAGLIARI - LAZIO Sabato 5 marzo alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20.45 la cronaca con commento in tempo reale della partita.

La presentazione del match

QUI CAGLIARI- Mazzarri dovrà rinunciare ancora a Rog, Strootman e Walukiewicz e valutare le condizioni di Baselli, Ceter e Nandez. Probabile il consueto modulo 3-5-2, con Cragno tra i pali e con Lovato, Goldaniga e Carboni a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Marin con Grassi e Deiola; sulle corsie Bellanova e Dalbert. Davanti Pereiro e Joao Pedro.

QUI LAZIO – Sarri, che dovrà rinunciare a Lazzari e Cataldi, dovrebbe affidarsi al consueto modulo 4-3-3, con Strakosha tra i pali e con Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi e Marusic a comporre il blocco difensivo. A centrocampo Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto, alle spalle del tridente d’attacco composto da Pedro, Immobile e Zaccagni.

Le probabili formazioni di Cagliari – Lazio

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Pereiro, João Pedro. Allenatore: Mazzarri

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Cagliari – Lazio, valido per la ventottesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La gara sarà visibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite).