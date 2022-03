Serie A, Cagliari – Lazio 0-3: tabellino, marcatori e statistiche

Il tabellino di Cagliari – Lazio, i dati statistici della partita del 5 marzo valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022

CAGLIARI: Cragno; Goldaniga (dal 31′ st Ceppitelli), Lovato, Altare (dall’11’ st Carboni); Bellanova, Marin, Deiola (dall’11’ st Pavoletti), Grassi, Dalbert (dal 31′ st Zappa); Marin, Pereiro (dal 21′ st Baselli), Joao Pedro. A disposizione: Aresti, Radunovic, Carboni, Ceppitelli, Lykogiannis, Obert, Zappa, Baselli, Kourfalidis, Keita, Pavoletti. Allenatore: Walter Mazzarri

LAZIO: Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto (dal 43′ st Basic); Felipe Anderson (dal 38′ st Romero), Immobile, Zaccagni (al 22′ st Pedro). A disposizione: Reina, Adamonis, Kamenovic, Patric, Hysaj, Floriani Mussolini, Akpa Akpro, André Anderson, Raul Moro, Cabral, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri

Reti: 18′ pt Immobile (rig.) (L); 42′ pt Luis Alberto (L); 18′ st Felipe Anderson (L)

Ammonizioni: 17′ pt Altare (C); 26′ st Marusic (L); 29′ st Marin (C), al 47′ st Lovato (C)

Espulsioni: al 44′ st Marusic (doppia ammonizione)

Recupero: 2 minuti nel primo tempo; 4 minuti nella ripresa

Possesso palla: 45%-55%

Conclusioni: 16 (3 in porta) – 13 (5 in porta)

Angoli: 7-5

Fuorigioco: 0-1

Parate del portiere: 2-3

CRONACA DELLA PARTITA