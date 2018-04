Serie A, Cagliari-Udinese: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Udinese, incontro valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A.

CAGLIARI – Tra poco scenderanno in campo Cagliari e Udinese nel match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per entrambe le squadre: nel Cagliari Sau a supporto di Pavoletti mentre nell’Udinese tandem offensivo composto da Maxi Lopez e Lasagna.

Le formazioni ufficiali

Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Castan; Faragò, Barella, Cigarini, Padoin, Miangue; Sau, Pavoletti. A disp. Rafael, Crosta, Romagna, Andreolli, Lykogiannis, Caligara, Ionita, Cossu, Ceter, Giannetti, Han. All. Lopez.

Udinese (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Stryger, Barak, Balic, Fofana, Adnan; Maxi Lopez, Lasagna. A disp. Scuffet, Borsellini, Zampano, Pezzella, Widmer, Halfredsson, Jankto, Ingelsson, De Paul, Perica. All. Oddo.