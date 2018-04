Pronostici calcio del 15 aprile 2018, Serie A in evidenza

I suggerimenti per le scommesse del giorno 15 aprile 2018. Bolletta dedicata integralmente alla Serie A

I pronostici per sabato 15 aprile 2018 riguardano la trentaduesima giornata del Campionato di Serie A. Sono state scelte sei gare e analizzate nel dettaglio.

Fiorentina-Spal 1 (ore 12.30)

La Fiorentina proviene da sei successi di fila e in classifica è ottava con 50 punti: in cerca dei tre punti per sperare nell’Europa League. Sotanto a quota 27 la Spal, quartultima e reduce dal pareggio casalingo con l’Atalanta.

Bologna-Verona over 2,5 (ore 15)

Il Bologna proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Crotone e in classifica è dodicesimo con 35 punti. Dieci lunghezze in meno per il Verona, penultimo e reduce dalla vittoria casalinga contro il Cagliari.

Lazio-Roma gol (ore 20.45)

Derby della Capitale che e due squadre affrontano con stati d’animo diametralmente opposti. Euforica la Roma per la grande prestazione contro il Barcellona che le è valsa a qualificazione alle semifinali della Champions League. Delusa la Lazio per l’inaspettata eliminazione dall’Europa League ad opera del Salisburgo. I giallorossi provengono dalla sconfitta rimediata in casa dalla Fiorentina e in classifica ora sono terzi, a pari merito proprio con i biancocelesti che nel turno precedente hanno vinto in casa dell’Udinese.

Milan-Napoli 2 (ore 15)

Big match di giornata. Il Milan provengono dal pareggio casalingo con il Sassuolo e in classifica è sesto con 52 punti. A quota 77, e a -4 dalla capolista Juventus, il Napoli, che nel turno precedente ha vinto in casa contro il Chievo.

Sassuolo-Benevento gol (ore 15)

Il Sassuolo proviene dal pareggio ottenuto a San Siro contro il Milan e in classifica è quattordicesimo a quota 30. Il Benevento è la cenerentola del torneo con soltanto 13 punti, ma capace di buone prestazioni.

Juventus-Sampdoria over 2,5 (ore 18)

La capolista Juventus (a +4 sul Napoli), amareggiata dall’uscita di scena in Champions League, affronta la Sampdoria, settima e reduce dal pareggio nel derby.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 15 aprile 2018

Fiorentina-Spal 1 (1,48)

Bologna-Verona over 2,5 (1,85)

Lazio-Roma gol (1,62)

Milan-Napoli 2 (1,83)

Sassuolo-Benevento gol (1,80)

Juventus-Sampdoria over 2,5 (1,48)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 216 euro