Calcio da Tavolo, Serie D: promosse Sassari, Atletico Pisa e Igea

Si sono disputati i tre gironi della Serie D (nord, centro e sud) che hanno decretato le promozioni in Serie C per la prossima stagione

Si sono disputati in questo fine settimana (1 e 2 ottobre) i campionati a squadre di Calcio da Tavolo della Serie D, organizzati dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) e che hanno decretato le tre squadre, una per girone (Nord, Centro e Sud), che nella prossima stagione parteciperanno al campionato di Serie C. Nel prossimo weekend (8 e 9 ottobre), invece, si giocherà il girone di ritorno dei campionati a squadre di Calcio da Tavolo della Serie A, Serie B e Serie C, a San Benedetto del Tronto, con l’assegnazione dello Scudetto 2022 e le relative promozioni e retrocessioni di questa stagione.

SERIE D – GIRONE NORD

Il Girone Nord della Serie D di Calcio da Tavolo si è disputato a Cremona, presso il CremonaFiere, e ha visto l’affermazione del Subbuteo Team Sassari. La formazione sarda era giunta seconda in classifica, a quota 16 punti, al termine della classica fase all’italiana ed ha quindi dovuto affrontare, nella semifinale playoff, la formazione genovese del Subbuteo Club Ligures (terza nel girone), vincendo di misura. In finale, invece, l’affermazione contro il DLF Gorizia (prima in classifica, con 19 punti, al termine del girone e vittorioso in semifinale, contro il Pinco Devils Table Soccer per 2 a 0) è stata piuttosto netta, con il risultato finale di 3 a 0, che è valsa dunque la tanto ambita promozione in Serie C.

SERIE D – GIRONE CENTRO

Il Girone Centro della Serie D di Calcio da Tavolo si è disputato a Massarosa (LU) presso il Centro Polifunzionale “La Brilla” ed al termine della competizione è l’Atletico Pisa a conquistare la promozione in Serie C. La squadra toscana, dopo essere giunta seconda nel girone all’italiana (a quota 17 punti), ha superato nella semifinale playoff la Fides Livorno (giunta invece terza) per 3 a 1 e ha poi battuto, nella finalissima, con il risultato di 2 a 1, l’Ippocampo Table Soccer (che era invece arrivato primo in classifica, con ben 25 punti, ed in semifinale si era sbarazzato del SC Abruzzo Ves Gentes con il risultato di 3 a 1).

SERIE D – GIRONE SUD

Il Girone Sud della Serie D di Calcio da Tavolo si è disputato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), presso l’”Oratorio Santa Maria Assunta”, ed ha visto il successo del CT Igea, che nella finalissima ha avuto la meglio sul Siracusa grazie alla migliore differenza reti complessiva, dopo il pareggio per 2 a 2 al termine dei tempi regolamentari. Le due formazioni erano finite, tra l’altro, appaiate, in testa alla classifica, dopo la conclusione della fase all’italiana, entrambe a quota 21 punti, e dopo aver avuto la meglio, nelle semifinali playoff, rispettivamente del Bruzia (giunta quarta in classifica) e del TFC Ualions (terzi al termine del girone), con il medesimo risultato (2 a 1), si sono affrontate in finale, dove la formazione di casa ha ottenuto la vittoria e ha potuto dunque festeggiare la promozione in Serie C.

LE SQUADRE PARTECIPANTI ALLA SERIE D

Alla Serie D 2022 di Calcio da Tavolo hanno partecipato 28 squadre, suddivise, su base territoriale, nei seguenti gironi.

Girone Nord: Bulldogs Vicenza, DLF Gorizia, Pinco Devils Table Soccer, Subbuteisti Carpi, SC Ligures, SC Silvio Piola, Subbuteo Team Sassari, Triestina Subbuteo;

Girone Centro: Alba Subbuteo Roma, Atletico Pisa, Azzurra ’99, Eagles Supporters, Fides Livorno, Ippocampo Table Soccer, SC Abruzzo Ves Gentes, SC L’Aquila, Versilia CT 2002, Virtus Viper;

Girone Sud: Bruzia, Cruc Cosenza, CT Igea, Hyria Nola, TFC Ualions, Palermo Subbuteo, Siracusa, Subbuteo Taranto, US Catanzaro, Zancle.

LA FORMULA DELLA SERIE D

Le squadre si sono sfidate, nel corso dei due giorni previsti, nei classici gironi all’italiana, con gli incontri di andata e ritorno per determinare le classifiche finali, al termine dei quali le prime 4 di ogni girone si sono affrontate nelle sfide playoff (semifinali e finale) che hanno determinato le 3 squadre (una per girone) che sono state promosse in Serie C per la prossima stagione. I risultati completi dell’intera competizione possono essere visionati al seguente link: http://www.italiasubbuteo.it/eventifederali/risultati/stagioni/2022/campionati-italiani-a-squadre-serie-d

PROSSIMI EVENTI

Nel prossimo fine settimana (8 e 9 ottobre 2022) verrà invece disputato il girone di ritorno dei campionati a squadre di Calcio da Tavolo di Serie A, Serie B e Serie C, presso il Palasport Bernando Speca di San Benedetto del Tronto (AP). Successivamente, a Reggio Emilia, presso Subbuteoland, sono invece previste le fasi finali della Champions League di Calcio da Tavolo (29 e 30 ottobre 2022).