Calcio femminile, Serie A: 1° giornata: bene Juve, Milan e Fiorentina

Prima giornata del campionato di calcio femminile con tanti gol, ventinove in totale. Sei messi a segno da Fiorentina, Juventus e Milan, che hanno subito mostrato di essere le ipotetiche protagoniste del torneo

VINOVO – Prima giornata del campionato di calcio femminile di Serie A all’insegna dei gol. Precisamente dei sei gol. Tanti sono stati infatti quelli messi a segno dalla Fiorentina Women’s nell’anticipo contro l’Atalanta Mozzanica. Altrettanti quelli realizzati nel posticipo domenicale dalla Juventus a Vinovo contro il Chievo.

Le Viola hanno battuto col risultato di 6-1 le bergamasche, che hanno anche finito la gara in dieci dopo l’espulsione di Ilaria Lazzari. Le bianconere hanno dilagato contro le scaligere, mandando subito un chiaro messaggio che strappar loro il Tricolore non sarà impresa facile per nessuno.

Sei reti anche per il Milan, che ha acquistato il titolo sportivo del Brescia. La compagine lombarda guidata da Carolina Morace ha vinto in trasferta sul campo del Pink Bari grazie anche alla tripletta di Valentina Giacinti.

Perde la Roma in casa il Sassuolo: 3-2 il risultato finale, con le neroverdi sempre in vantaggio durante tutto il corso della gara. Vittoria di misura del Tavagnacco contro la neopromossa l’Orobica con rete di Marta Mascarello.L’Hellas Verona non va oltre il pari contro l’altra neopromossa Florentia. La squadra toscana riesce addirittura a portarsi sul risultato di 2-0 ma le gialloblu operano una rimonta, senza però agguantare i tre punti.

Serie A Femminile. 1° giornata: i risultati

Venerdì 21 settembre

Fiorentina Women’s-Atalanta Mozzanica 6-1

Sabato 22 settembre

ASD Verona- Florentia 2-2

Bari – Milan 0-6

Sassuolo – Roma 3-2

Tavagnacco – Orobica 1-0

Domenica 23 settembre

Juventus Women-Chievo 6-0

Classifica:Juventus, Mila, Fiorentina, Sassuolo, Tavagnacco 3; Florentia, Hellas Verona 1; Roma, Orobica, Atalanta Mozzanica, Chievo, Bari 0.

Prossimo turno

Sabato 29 settembre ore 15

Chievo-Pink Bari

Florentia-Juventus

Milan-Fiorentina

Atalanta Mozzanica-Sassuolo

Orobica-Hellas Verona

Roma-Tavagnacco