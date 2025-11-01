Calcio in tv oggi, 1 novembre 2025: Napoli-Como e Cremonese-Juventus in primo piano

Nella guida TV di sabato 1 novembre 2025 le gare di Serie A e Serie B saranno trasmesse su DAZN, Cremonese-Juventus anche su Sky
Calcio in tv oggi 1 novembre 2025: dove vedere le partite in diretta tv e streaming
01:15
Instituto – Rosario Central (Campionato argentino) SPORTITALIA, COMO TV
11:00
Napoli – Juventus (Campionato Primavera) SPORTITALIA
12:30
Avellino – Reggiana (Serie B) DAZN, LAB CHANNEL
Parma – Napoli (Serie A femminile) DAZN
13:00
Inter – Frosinone (Campionato Primavera) SPORTITALIA
Atalanta – Sassuolo (Campionato Primavera) PRIMAVERA TV
Karlsruhe – Schalke 04 (Zweite Bundesliga) SKY SPORT CALCIO, NOW
14:00
Villarreal – Rayo Vallecano (Liga) DAZN
Bayern – Essen (Bundesliga femminile) DAZN
14:30
Arezzo – Campobasso (Serie C) SKY SPORT 251, NOW
Audace Cerignola – Atalanta U23 (Serie C) SKY SPORT 252, NOW
Team Altamura – Cosenza (Serie C) SKY SPORT 253, NOW
Casarano – Monopoli (Serie C) SKY SPORT 254, NOW
Pergolettese – Novara (Serie C) SKY SPORT 255, NOW
Pineto – Pianese (Serie C) SKY SPORT 256, NOW
15:00
Udinese – Atalanta (Serie A) DAZN, DAZN 1 (Sky 214)
Carrarese – Frosinone (Serie B) DAZN, LAB CHANNEL
Padova – Südtirol (Serie B) DAZN, LAB CHANNEL
Fiorentina – Parma (Campionato Primavera) SPORTITALIA
Milan – Lazio (Serie A femminile) DAZN
15:30
Lipsia – Stoccarda (Bundesliga) SKY SPORT 258, NOW
16:00
Burnley – Arsenal (Premier League) SKY SPORT CALCIO, NOW
Nottingham Forest – Manchester United (Premier League) SKY SPORT MAX, NOW
Brighton – Leeds (Premier League) SKY SPORT 259, NOW
Zulte Waregem – Union SG (Campionato belga) DAZN
Dinamo Zagabria – Rijeka (Campionato croato) COMO TV
Wolfsburg – Hoffenheim (Bundesliga femminile) DAZN
16:15
Atletico Madrid – Siviglia (Liga) DAZN
16:30
Ajax – Heerenveen (Eredivisie) COMO TV
17:00
PSG – Nizza (Ligue 1) SKY SPORT 253, NOW
17:15
Virtus Entella – Empoli (Serie B) DAZN, LAB CHANNEL
17:30
Virtus Verona – Trento (Serie C) SKY SPORT 251, NOW
Rimini – Bra (Serie C) SKY SPORT 252, NOW
18:00
Napoli – Como (Serie A) DAZN, DAZN 1 (Sky 214)
Como – Genoa (Serie A femminile) DAZN
18:30
Tottenham – Chelsea (Premier League) SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, NOW
Bayern – Bayer Leverkusen (Bundesliga) SKY SPORT MAX, NOW
Real Sociedad – Athletic (Liga) DAZN
Al Nassr – Al Fayha (Saudi League) SPORTITALIA, COMO TV
Motherwell – St. Mirren (Coppa di Lega scozzese) COMO TV
19:30
Palermo – Pescara (Serie B) DAZN, LAB CHANNEL
20:00
Feyenoord – Volendam (Eredivisie) COMO TV
20:30
New York City – Charlotte (Playoff MLS) APPLE TV
20:45
Cremonese – Juventus (Serie A) DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT 251, NOW
Anderlecht – Mechelen (Campionato belga) DAZN
21:00
Liverpool – Aston Villa (Premier League) SKY SPORT ARENA, NOW
Real Madrid – Valencia (Liga) DAZN, DAZN 1 (Sky 214)
Auxerre – Marsiglia (Ligue 1) SKY SPORT MIX, NOW
21:30
Vitoria Guimaraes – Benfica (Campionato portoghese) DAZN
22:30
Chicago Fire – Philadelphia Union (Playoff MLS) APPLE TV