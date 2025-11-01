Calcio in tv oggi, 1 novembre 2025: Napoli-Como e Cremonese-Juventus in primo piano

Nella guida TV di sabato 1 novembre 2025 le gare di Serie A e Serie B saranno trasmesse su DAZN, Cremonese-Juventus anche su Sky

La programmazione calcistica di sabato 1 novembre parte alle 01:15, con il campionato argentino: Instituto ospita Rosario Central, in diretta su Sportitalia e Como TV.

La mattinata si apre con il calcio giovanile: alle 11:00, Napoli e Juventus si affrontano nel campionato Primavera, trasmesso da Sportitalia. Poco dopo, alle 12:30, doppio appuntamento: Avellino–Reggiana in Serie B su DAZN e LAB Channel, e Parma–Napoli nella Serie A femminile, visibile su DAZN.

Alle 13:00, spazio ancora ai giovani con Inter–Frosinone e Atalanta–Sassuolo, mentre in Germania va in scena Karlsruhe–Schalke 04, match di Zweite Bundesliga trasmesso da Sky Sport. Il pomeriggio si infiamma alle 14:00 con Villarreal–Rayo Vallecano in Liga e Bayern–Essen nella Bundesliga femminile. Alle 14:30, la Serie C monopolizza l’attenzione con ben sei partite in contemporanea, tutte visibili sui canali Sky Sport dedicati.

Alle 15:00, riflettori puntati sulla Serie A con Udinese–Atalanta, mentre in Serie B si giocano Carrarese–Frosinone e Padova–Südtirol. In parallelo, Fiorentina–Parma nel Primavera e Milan–Lazio nella Serie A femminile completano il quadro. Alle 15:30, Lipsia–Stoccarda anima la Bundesliga.

Il pomeriggio inglese si apre alle 16:00 con tre sfide di Premier League: Burnley–Arsenal, Nottingham Forest–Manchester United e Brighton–Leeds. In contemporanea, si gioca anche in Belgio, Croazia e nella Bundesliga femminile. Alle 16:15, Atletico Madrid ospita il Siviglia in Liga, mentre alle 16:30 l’Eredivisie propone Ajax–Heerenveen.

Alle 17:00, occhi puntati sulla Ligue 1 con PSG–Nizza, mentre alle 17:15 Virtus Entella ed Empoli si sfidano in Serie B. Alle 17:30, doppio appuntamento con la Serie C: Virtus Verona–Trento e Rimini–Bra. Alle 18:00, il Napoli affronta il Como in Serie A, mentre Como–Genoa si gioca nella Serie A femminile.

La serata si accende alle 18:30 con Tottenham–Chelsea in Premier League, Bayern–Leverkusen in Bundesliga e il derby basco Real Sociedad–Athletic in Liga. In contemporanea, anche la Saudi League e la Coppa di Lega scozzese offrono spettacolo. Alle 19:30, il “Barbera” ospita Palermo–Pescara, sfida valida per la Serie B.

In prima serata, alle 20:00, Feyenoord–Volendam in Eredivisie, mentre alle 20:30 si gioca New York City–Charlotte nei playoff MLS. Alle 20:45, il big match Cremonese–Juventus chiude il programma di Serie A, affiancato da Anderlecht–Mechelen in Belgio. Alle 21:00, triplo appuntamento: Liverpool–Aston Villa, Real Madrid–Valencia e Auxerre–Marsiglia. Infine, alle 21:30, Vitoria Guimaraes–Benfica e alle 22:30, Chicago Fire–Philadelphia Union completano una maratona calcistica senza pause.

Calcio in tv oggi 1 novembre 2025: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

01:15

Instituto – Rosario Central (Campionato argentino) SPORTITALIA, COMO TV

11:00

Napoli – Juventus (Campionato Primavera) SPORTITALIA

12:30

Avellino – Reggiana (Serie B) DAZN, LAB CHANNEL

Parma – Napoli (Serie A femminile) DAZN

13:00

Inter – Frosinone (Campionato Primavera) SPORTITALIA

Atalanta – Sassuolo (Campionato Primavera) PRIMAVERA TV

Karlsruhe – Schalke 04 (Zweite Bundesliga) SKY SPORT CALCIO, NOW

14:00

Villarreal – Rayo Vallecano (Liga) DAZN

Bayern – Essen (Bundesliga femminile) DAZN

14:30

Arezzo – Campobasso (Serie C) SKY SPORT 251, NOW

Audace Cerignola – Atalanta U23 (Serie C) SKY SPORT 252, NOW

Team Altamura – Cosenza (Serie C) SKY SPORT 253, NOW

Casarano – Monopoli (Serie C) SKY SPORT 254, NOW

Pergolettese – Novara (Serie C) SKY SPORT 255, NOW

Pineto – Pianese (Serie C) SKY SPORT 256, NOW

15:00

Udinese – Atalanta (Serie A) DAZN, DAZN 1 (Sky 214)

Carrarese – Frosinone (Serie B) DAZN, LAB CHANNEL

Padova – Südtirol (Serie B) DAZN, LAB CHANNEL

Fiorentina – Parma (Campionato Primavera) SPORTITALIA

Milan – Lazio (Serie A femminile) DAZN

15:30

Lipsia – Stoccarda (Bundesliga) SKY SPORT 258, NOW

16:00

Burnley – Arsenal (Premier League) SKY SPORT CALCIO, NOW

Nottingham Forest – Manchester United (Premier League) SKY SPORT MAX, NOW

Brighton – Leeds (Premier League) SKY SPORT 259, NOW

Zulte Waregem – Union SG (Campionato belga) DAZN

Dinamo Zagabria – Rijeka (Campionato croato) COMO TV

Wolfsburg – Hoffenheim (Bundesliga femminile) DAZN

16:15

Atletico Madrid – Siviglia (Liga) DAZN

16:30

Ajax – Heerenveen (Eredivisie) COMO TV

17:00

PSG – Nizza (Ligue 1) SKY SPORT 253, NOW

17:15

Virtus Entella – Empoli (Serie B) DAZN, LAB CHANNEL

17:30

Virtus Verona – Trento (Serie C) SKY SPORT 251, NOW

Rimini – Bra (Serie C) SKY SPORT 252, NOW

18:00

Napoli – Como (Serie A) DAZN, DAZN 1 (Sky 214)

Como – Genoa (Serie A femminile) DAZN

18:30

Tottenham – Chelsea (Premier League) SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, NOW

Bayern – Bayer Leverkusen (Bundesliga) SKY SPORT MAX, NOW

Real Sociedad – Athletic (Liga) DAZN

Al Nassr – Al Fayha (Saudi League) SPORTITALIA, COMO TV

Motherwell – St. Mirren (Coppa di Lega scozzese) COMO TV

19:30

Palermo – Pescara (Serie B) DAZN, LAB CHANNEL

20:00

Feyenoord – Volendam (Eredivisie) COMO TV

20:30

New York City – Charlotte (Playoff MLS) APPLE TV

20:45

Cremonese – Juventus (Serie A) DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT 251, NOW

Anderlecht – Mechelen (Campionato belga) DAZN

21:00

Liverpool – Aston Villa (Premier League) SKY SPORT ARENA, NOW

Real Madrid – Valencia (Liga) DAZN, DAZN 1 (Sky 214)

Auxerre – Marsiglia (Ligue 1) SKY SPORT MIX, NOW

21:30

Vitoria Guimaraes – Benfica (Campionato portoghese) DAZN

22:30

Chicago Fire – Philadelphia Union (Playoff MLS) APPLE TV