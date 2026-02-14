Le partite di oggi, sabato 14 febbraio 2026: Inter-Juventus sotto i riflettori

Elenco delle partite previste per oggi, sabato 14 febbraio 2026: speranze scudetto e Champions in mix nel derby d’Italia, in Serie A spazio pure a Como-Fiorentina e Lazio-Atalanta, ritorno in primo piano per la Serie B

La stagione calcistica avanza inesorabile e con essa aumentano i grandi appuntamenti che potrebbero indirizzarla in un senso o nell’altra. Un discorso valido in particolare per l’Italia se consideriamo il solo week end in atto: quest’oggi sabato 14 febbraio si aprirà infatti un bel giro di valzer e diversi big match, tra cui l’attesissimo derby d’Italia tra Inter e Juventus, si susseguiranno nell’arco di un paio di giorni. Di nuovo subito in attività poi la Serie B e la Serie C dopo i turni infrasettimanali disputati, sempre in primo piano invece l’FA Cup nella panoramica europea. Diamo spazio al focus.

Scintille scudetto, Champions e salvezza pronte brillare nei tre match del sabato di Serie A

Addentriamoci dunque nel programma di 3 gare del sabato della 25esima di Serie A. Si inizierà alle 15 con Como-Fiorentina per poi procedere con Lazio-Atalanta delle 18 e infine col derby d’Italia Inter-Juventus delle ore 20.45. Match di fuoco che promettono scintille per diversi obiettivi in gioco, tutti diversi. Nello scontro serale di San Siro che vedrà opposti due dei club più titolati in Italia, l’Inter tenterà il colpo del k.o in ottica scudetto, inanellando il 13esimo risultato utile consecutivo dalla sconfitta nel derby col Milan dello scorso fine novembre.

Magari centrando una vittoria, eventualmente l’11esima nelle ultime 12 di Serie A, capace di consentirle di conservare il provvisorio più 8 sulla seconda piazza dei rossoneri, in attesa del recupero di questi ultimi col Como. Buono però anche lo stato di forma della Juventus nonostante il pari in rimonta ottenuto nello scorso turno di campionato con la Lazio. Un 2-2 fondamentale per non perdere di mano il quarto posto solitario, ora occupato in coabitazione con la Roma a quota 46, e di conseguenza le speranze di poter disputare la Champions anche nella prossima stagione.

Il cerchio delle pretendenti all’Europa dei grandi potrebbe però allargarsi, e molto dipenderà anche da quanto riuscirà a fare il Como nei due match che attenderanno in rapida successione contro la Lazio, formazione apparentemente concentrata sul percorso in Coppa Italia a dispetto di un campionato fin qui anonimo e trascorso a centro classifica, e il Milan.

I soli 5 punti dalla piazza bianconera potrebbero ben presto diminuire sponda lariana, più complicate invece le chance di recupero della Dea, a meno due dai biancoblù e quasi rassegnata alla sola lotta per l’Europa League. Snodo fondamentale salvezza infine ad attendere la Viola, che proverà a reagire al nuovo trend negativo dell’ultimo periodo, due k.o e un pareggio, per quantomeno rimettere nel mirino la quartultima piazza del Lecce, ad oggi la prima a restare in A con 3 lunghezze di vantaggio.

Promozione diretta attualmente contesa da tre squadre in Serie B

Nemmeno 48 ore piene dalla conclusione del recentissimo turno infrasettimanale, che la Serie B tornerà subito protagonista con la 25esima giornata e ben 5 incontri da godersi tra le ore 15 e le 19.30. Bagarre per la promozione diretta sempre più infuocata con 3 squadre racchiuse nel giro di appena due punticini. A detenere il primato a quota 50 il Venezia che, nell’augurio di ricevere buone notizie domani dai campi in cui saranno impegnate Frosinone e Monza, proverà a mettere in piedi una mini fuga nel match esterno contro un Cesena ad oggi ultimo in griglia play off. Rassicurante però il gap di 6 lunghezze tra i romagnoli e la Carrarese, pronta invece a far visita ad un Modena reduce dal colpaccio in casa della capolista. Quarto posto blindato quindi dal Palermo che se la vedrà invece al Barbera con la Virtus Entella, mentre il resto del programma verrà completato da Sampdoria-Padova e da Catanzaro-Mantova.

In Serie C si gioca in un solo girone

Stesso programma in Serie C, dove sarà il Gruppo C a scendere in campo praticamente tutto in una volta, tra le 14.30 e le 17.30, aspettando l’ultimo posticipo di domani. Ritorno in cadetteria ancora più vicino per il Benevento. Dopo la cinquina al Trapani che sarà invece di scena col Giugliano, i campani saranno ancora più motivati ad estendere la fuga in vetta su un Catania reduce invece dal pari di Cerignola con l’Audace e in ritardo di ben 8 punti. Diventeranno pertanto cruciali i rispettivi match contro il Latina in trasferta, lato giallorosso, e contro il Siracusa, lato rossazzurro. Il resto dell’agenda offrirà infine Casarano-Casertana, Cavese-Salernitana, Cosenza-Audace Cerignola, Monopoli-Sorrento, Foggia-Atalanta U23 e AZ Picerno-Crotone. In campo inoltre la Serie D, la Serie A Femminile e il Campionato Primavera 1.

Tutte le gare di FA Cup

Focalizziamoci quindi sui top campionati europei. Week end di pausa per la Premier ma in compenso primo piano per l’FA Cup, la competizione calcistica più antica al mondo e, a differenza della Carabao Cup, aperta a tutti i club d’Inghilterra, dilettanti e professionisti. Il che spiega la presenza anche nell’attuale fase dei 16esimi di finale di tante squadre militanti in Championship se non addirittura in terza o in quarta serie. Diverse big di Premier, su tutte Manchester City, Burnley e West Ham, sfideranno ad esempio alle 13.15 e alle 16 compagini minori come Salford, Mansfield e Burton. Il resto del palinsesto verrà poi definito dai seguenti appuntamenti: Norwich-West Bromwich, Port Vale-Bristol City, Southampton-Leicester e i due big match Aston Villa-Newcastle e Liverpool-Brighton.

Il focus sui top campionati europei

Stallo alla messicana duraturo invece per quanto concerne la testa della Liga, dove il duello ravvicinato tra il Barcellona primo e il Real Madrid secondo si rinnoverà con un nuovo capitolo in cui i Blancos affronteranno alle 21 la Real Sociedad: in palio la leadership per una notte. Per il resto spazio dalle 14 alle 18.30 pure ad Espanyol-Celta Vigo, Getafe-Villarreal e a Siviglia-Alavès.

Dopo il colpo di ieri del Borussia, sarà chiamato al varco il Bayern Monaco in Bundesliga, perché vincere il match fuori casa delle 15.30 col Werder Brema consentirebbe di mantenere invariate le distanze in vetta. Nel resto del palinsesto spiccherano allo stesso orario pure Amburgo-Union Berlino, Eintracht francoforte-Borussia Monchengladbach, Hoffenheim-Friburgo e Bayer Leverkusen-St. Pauli, mentre il fischio d’inizio di Stoccarda-Colonia sarà fissato per le 18.30.

Il turno del sabato di Ligue 1 proporrà dunque tre incontri. Oltre a Olympique Marsiglia-Strasburgo delle 17 e a Lilla-Brest delle 19, le attenzioni saranno alle 21.05 tutte per il Lens, ad oggi l’unica squadra in scia della capolista Psg, che sarà impegnata sul campo del Paris FC.

In evidenza tra le 16.30 e le 21, infine, la 23esima di Eredivisie. Situazione simile in Sud America, dove la quinta giornata della Fase Apertura di Primera Divisiòn Argentina risplenderà nella notte italiana con 6 match in cantiere.

