I risultati del 14 febbraio 2026: Inter-Juventus e Lazio-Atalanta

Due big match in Serie A, si gioca anche in B e Lega Pro, in Europa trasferta per Bayern, City e Liverpool in FA Cup. Sucecsso dell’Independiente in Argentina
Calcio argentino in apertura del programma di questo sabato 14 febbraio. Nella Liga Profesional tre incontri disputati. 2-0 casalinghi dell’Independiente sul Lanus con reti di Abaldo e Avalos rispettivamente al 12′ e 18′ della ripresa. Pareggiano 1-1 Defensa y Justicia e Velez Sarsfield per il botta e risposta tra Gutierrez al 14′ di gioco e Pellegrini al quarto d’ora della ripresa. Senza reti tra Union Santa Fe e San Lorenzo.
In Cile pareggio senza reti tra Palestino e U. De Chile mentre di misura in Colombia l’America de Cali ha piegato Santa Fe. Stesso punteggio in Costa Rica tra Puntaneras e Zeledon mentre in Venezuela 3-2 interno dell’Universidad Central sul Metropolitanos. In Uruguay colpo esterno del Defensor Sp. sul Liverpool M. e in Paraguay stesso punteggio tra Recoleta e Sporting Luqueno. 2-1 dell’U. de Deportes sul Cienciano in Perù e in Messico per la Liga MX da una parte 3-2 dell’U.N.A.M. in casa del Puebla e dall’altra 1-0 del Toluc sul Tijuana. Nella Liga de Expansion MX due vittorie interne del Tapatio per 3-1 sul Jaiba Brava e dell’Irapuato per 5-0 sul Dorados. Pareggiano Alabijes Oaxaca e Tlaxcala (0-0) e Correcamino e Atlante (1-1).
In J1 Leagua colpo esterno per Kyoto su Shimizu ai rigori e in A-League troviamo l’1-1 tra Melbourne Victory e Brisbane Roar e il 2-1 dell’Adelaide United sul Sydney. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare scelte per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. In Serie A si parte alle ore 15 con Como-Fiorentina quindi alle 18 troviamo Lazio-Atalanta e alle 20:45 Inter-Juventus. Si gioca anche in Serie B con cinque partite, Lega Pro e alcuni anticipi di Serie D. In Europa troviamo Brema-Bayern Monaco alle 15:30 per la Bundesliga e nella FA Cup turno casalingo per Manchester City e Liverpool. Nella Liga alle ore 21 fari puntati su Real Madrid-Real Sociedad.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 14 FEBBRAIO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
Vora - Egnatia 0-1 (*)
Teuta - Bylis 16:30
ALGERIA: LIGUE 1
Paradou - Ben Aknoun 15:00
Rouisset - Mostaganem 15:00
ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE
Al Riyadh - Al Khaleej 14:55
Al Najma - Al Kholood 16:35
Al Fateh - Al Nassr FC 18:30
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA
Independiente - Lanus 2-0 (Finale)
Defensa y Justicia - Velez Sarsfield 1-1 (Finale)
Union Santa Fe - San Lorenzo 0-0 (Finale)
Banfield - Racing Club 21:30
Huracan - Sarmiento Junin 23:45
Talleres Cordoba - Gimnasia Mendoza 23:45
AUSTRALIA: A-LEAGUE
Melbourne Victory - Brisbane Roar 1-1 (Finale)
Sydney FC - Adelaide United 1-2 (Finale)
BELGIO: JUPILER LEAGUE
Leuven - Dender 16:00
Charleroi - Gent 18:15
St. Liege - Royale Union SG 20:45
BULGARIA: PARVA LIGA
CSKA 1948 Sofia - CSKA Sofia 0-1 (Intervallo)
Arda - Slavia Sofia 16:15
DANIMARCA: SUPERLIGA
FC Copenhagen - Nordsjaelland 17:00
FRANCIA: LIGUE 1
Marsiglia - Strasburgo 17:00
Lilla - Brest 19:00
Paris FC - Lens 21:05
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Braunschweig - Darmstadt 2-2 (*)
Hertha - Hannover 1-3 (*)
Kaiserslautern - Furth 1-0 (*)
Dresda - Elversberg 20:30
GERMANIA: BUNDESLIGA
Amburgo - Union Berlino 15:30
Brema - Bayern 15:30
Francoforte - Monchengladbach 15:30
Hoffenheim - Friburgo 15:30
Leverkusen - St. Pauli 15:30
Stoccarda - Colonia 18:30
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
Derby - Swansea 16:00
Portsmouth - Sheffield Utd 16:00
Preston - Watford 16:00
QPR - Blackburn 16:00
Sheffield Wed - Millwall 16:00
INGHILTERRA: FA CUP
Burton - West Ham 0-0 (*)
Burnley - Mansfield 16:00
Manchester City - Salford 16:00
Norwich - West Brom 16:00
Southampton - Leicester 16:00
Aston Villa - Newcastle 18:45
Liverpool - Brighton 21:00
IRLANDA: PREMIER DIVISION
Sligo Rovers - Bohemians 20:45
ISRAELE: LIGAT HA'AL
H. Petah Tikva - H. Haifa 0-1 (*)
Kiryat Shmona - Ironi Tiberias 16:30
Maccabi Bnei Raina - Netanya 17:30
Ashdod - H. Beer Sheva 18:30
ITALIA: PRIMAVERA 1
Cremonese U20 - Frosinone U20 2-1 (Finale)
Lecce U20 - Cesena U20 0-0 (Finale)
Genoa U20 - Milan U20 13:00SRF
Bologna U20 - Torino U20 15:00
Lazio U20 - Cagliari U20 15:00
ITALIA: PRIMAVERA 2
Pisa U19 - Avellino U19 3-3 (Finale)
Ternana U19 - Bari U19 2-0 (Finale)
Venezia U19 - Entella U19 1-1 (Finale)
Benevento U19 - Catanzaro U19 2-3 (Finale)
Pescara U19 - Cosenza U19 3-0 (Finale)
Spezia U19 - Ascoli U19 4-0 (Finale)
Udinese U19 - Südtirol U19 3-1 (Finale)
AlbinoLeffe U19 - Reggiana U19 0-0 (*)
Brescia U19 - Modena U19 14:30SRF
Empoli U19 - Palermo U19 0-0 (*)
Padova U19 - Vicenza U19 0-0 (*)
Perugia U19 - Crotone U19 14:30SRF
Pro Vercelli U19 - Como U19 0-0 (*)
Renate U19 - Sampdoria U19 1-0 (*)
Salernitana U19 - Monopoli U19 0-0 (*)
Lecco U19 - Cittadella U19 15:30
ITALIA: SERIE A
Como - Fiorentina 15:00
Lazio - Atalanta 18:00
Inter - Juventus 20:45
ITALIA: SERIE A FEMMINILE
Como D - Sassuolo D 2-0 (Finale)
Ternana D - Genoa D 3-1 (Finale)
Milan D - Fiorentina D 14:45
ITALIA: SERIE B
Modena - Carrarese 15:00
Palermo - Entella 15:00
Sampdoria - Padova 15:00
Catanzaro - Mantova 17:15
Cesena - Venezia 19:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE C
Benevento - Latina 0-1 (*)
Casarano - Casertana 1-1 (*)
Cavese - Salernitana 0-0 (*)
Cosenza - Audace Cerignola 1-0 (*)
Giugliano - Trapani 0-1 (*)
Monopoli - Sorrento 0-0 (*)
Foggia - Atalanta U23 17:30
Picerno - Crotone 17:30
Siracusa - Catania 17:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE A
Sestri Levante - Gozzano 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE B
Milan U23 - Breno 0-0 (*)
ITALIA: SERIE D - GIRONE D
Imolese - SCD Progresso 0-1 (*)
Sangiuliano City - Lentigione 0-0 (*)
Pistoiese - Tuttocuoio 17:30
MAROCCO: BOTOLA PRO
Tanger - Dcheira 16:00
Difaa El Jadidi - Union Touarga 18:00
OLANDA: EREDIVISIE
Heracles - Breda 16:30
Excelsior - Alkmaar 18:45
Ajax - Sittard 20:00
Groningen - Utrecht 21:00
PERU: LIGA 1 - APERTURA
U. de Deportes - Cienciano 2-1 (Finale)
Deportivo Garcilaso - AD Tarma 19:00
Juan Pablo II - Sporting Cristal 21:15
Sport Boys - Grau 23:30
POLONIA: EKSTRAKLASA
Cracovia - Jagiellonia 14:45
Zaglebie - Rakow 17:30
Plock - Widzew Lodz 20:15
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Casa Pia - Arouca 16:30
Guimaraes - Estrela 19:00
Gil Vicente - Braga 21:30
ROMANIA: SUPERLIGA
Metaloglobus Bucharest - Otelul 0-1 (*)
U. Cluj - Csikszereda M. Ciuc 18:00
SERBIA: SUPER LIGA
Napredak - Radnicki Nis 2-4 (*)
Partizan - Sp. Subotica 15:00
Cukaricki - Vojvodina 17:00
Zeleznicar Pancevo - Stella Rossa 17:00
SPAGNA: LALIGA
Espanyol - Celta Vigo 0-1 (*)
Getafe - Villarreal 16:15
Siviglia - Alaves 18:30
Real Madrid - Real Sociedad 21:00
SPAGNA: LALIGA2
Cordoba - Leganes 1-0 (*)
Burgos CF - Cadice 16:15
Cultural Leonesa - Saragozza 18:30
Granada - Valladolid 21:00
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
St. Gallen - Grasshoppers 18:00
Zurigo - Luzern 18:00
Young Boys - Winterthur 20:30
TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1
Soliman - Marsa 0-0 (*)
TURCHIA: SUPER LIG
Genclerbirligi - Rizespor 2-2 (Finale)
Alanyaspor - Konyaspor 15:00
Trabzonspor - Fenerbahce 18:00
UNGHERIA: NB I.
MTK Budapest - Puskas Academy 14:45
Zalaegerszeg - Ferencvaros 17:00
Paks - DVTK 19:15
URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - APERTURA
Liverpool M. - Defensor Sp. 1-2 (Finale)
Maldonado - Progreso 21:00