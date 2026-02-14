I risultati del 14 febbraio 2026: Inter-Juventus e Lazio-Atalanta

Due big match in Serie A, si gioca anche in B e Lega Pro, in Europa trasferta per Bayern, City e Liverpool in FA Cup. Sucecsso dell’Independiente in Argentina

Calcio argentino in apertura del programma di questo sabato 14 febbraio. Nella Liga Profesional tre incontri disputati. 2-0 casalinghi dell’Independiente sul Lanus con reti di Abaldo e Avalos rispettivamente al 12′ e 18′ della ripresa. Pareggiano 1-1 Defensa y Justicia e Velez Sarsfield per il botta e risposta tra Gutierrez al 14′ di gioco e Pellegrini al quarto d’ora della ripresa. Senza reti tra Union Santa Fe e San Lorenzo.

In Cile pareggio senza reti tra Palestino e U. De Chile mentre di misura in Colombia l’America de Cali ha piegato Santa Fe. Stesso punteggio in Costa Rica tra Puntaneras e Zeledon mentre in Venezuela 3-2 interno dell’Universidad Central sul Metropolitanos. In Uruguay colpo esterno del Defensor Sp. sul Liverpool M. e in Paraguay stesso punteggio tra Recoleta e Sporting Luqueno. 2-1 dell’U. de Deportes sul Cienciano in Perù e in Messico per la Liga MX da una parte 3-2 dell’U.N.A.M. in casa del Puebla e dall’altra 1-0 del Toluc sul Tijuana. Nella Liga de Expansion MX due vittorie interne del Tapatio per 3-1 sul Jaiba Brava e dell’Irapuato per 5-0 sul Dorados. Pareggiano Alabijes Oaxaca e Tlaxcala (0-0) e Correcamino e Atlante (1-1).

In J1 Leagua colpo esterno per Kyoto su Shimizu ai rigori e in A-League troviamo l’1-1 tra Melbourne Victory e Brisbane Roar e il 2-1 dell’Adelaide United sul Sydney. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare scelte per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. In Serie A si parte alle ore 15 con Como-Fiorentina quindi alle 18 troviamo Lazio-Atalanta e alle 20:45 Inter-Juventus. Si gioca anche in Serie B con cinque partite, Lega Pro e alcuni anticipi di Serie D. In Europa troviamo Brema-Bayern Monaco alle 15:30 per la Bundesliga e nella FA Cup turno casalingo per Manchester City e Liverpool. Nella Liga alle ore 21 fari puntati su Real Madrid-Real Sociedad.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 14 FEBBRAIO 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Vora - Egnatia 0-1 (*)

Teuta - Bylis 16:30



ALGERIA: LIGUE 1

Paradou - Ben Aknoun 15:00

Rouisset - Mostaganem 15:00



ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Riyadh - Al Khaleej 14:55

Al Najma - Al Kholood 16:35

Al Fateh - Al Nassr FC 18:30



ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA

Independiente - Lanus 2-0 (Finale)

Defensa y Justicia - Velez Sarsfield 1-1 (Finale)

Union Santa Fe - San Lorenzo 0-0 (Finale)

Banfield - Racing Club 21:30

Huracan - Sarmiento Junin 23:45

Talleres Cordoba - Gimnasia Mendoza 23:45



AUSTRALIA: A-LEAGUE

Melbourne Victory - Brisbane Roar 1-1 (Finale)

Sydney FC - Adelaide United 1-2 (Finale)



BELGIO: JUPILER LEAGUE

Leuven - Dender 16:00

Charleroi - Gent 18:15

St. Liege - Royale Union SG 20:45



BULGARIA: PARVA LIGA

CSKA 1948 Sofia - CSKA Sofia 0-1 (Intervallo)

Arda - Slavia Sofia 16:15



DANIMARCA: SUPERLIGA

FC Copenhagen - Nordsjaelland 17:00



FRANCIA: LIGUE 1

Marsiglia - Strasburgo 17:00

Lilla - Brest 19:00

Paris FC - Lens 21:05



GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Braunschweig - Darmstadt 2-2 (*)

Hertha - Hannover 1-3 (*)

Kaiserslautern - Furth 1-0 (*)

Dresda - Elversberg 20:30



GERMANIA: BUNDESLIGA

Amburgo - Union Berlino 15:30

Brema - Bayern 15:30

Francoforte - Monchengladbach 15:30

Hoffenheim - Friburgo 15:30

Leverkusen - St. Pauli 15:30

Stoccarda - Colonia 18:30



INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Derby - Swansea 16:00

Portsmouth - Sheffield Utd 16:00

Preston - Watford 16:00

QPR - Blackburn 16:00

Sheffield Wed - Millwall 16:00



INGHILTERRA: FA CUP

Burton - West Ham 0-0 (*)

Burnley - Mansfield 16:00

Manchester City - Salford 16:00

Norwich - West Brom 16:00

Southampton - Leicester 16:00

Aston Villa - Newcastle 18:45

Liverpool - Brighton 21:00



IRLANDA: PREMIER DIVISION

Sligo Rovers - Bohemians 20:45



ISRAELE: LIGAT HA'AL

H. Petah Tikva - H. Haifa 0-1 (*)

Kiryat Shmona - Ironi Tiberias 16:30

Maccabi Bnei Raina - Netanya 17:30

Ashdod - H. Beer Sheva 18:30



ITALIA: PRIMAVERA 1

Cremonese U20 - Frosinone U20 2-1 (Finale)

Lecce U20 - Cesena U20 0-0 (Finale)

Genoa U20 - Milan U20 13:00SRF

Bologna U20 - Torino U20 15:00

Lazio U20 - Cagliari U20 15:00



ITALIA: PRIMAVERA 2

Pisa U19 - Avellino U19 3-3 (Finale)

Ternana U19 - Bari U19 2-0 (Finale)

Venezia U19 - Entella U19 1-1 (Finale)

Benevento U19 - Catanzaro U19 2-3 (Finale)

Pescara U19 - Cosenza U19 3-0 (Finale)

Spezia U19 - Ascoli U19 4-0 (Finale)

Udinese U19 - Südtirol U19 3-1 (Finale)

AlbinoLeffe U19 - Reggiana U19 0-0 (*)

Brescia U19 - Modena U19 14:30SRF

Empoli U19 - Palermo U19 0-0 (*)

Padova U19 - Vicenza U19 0-0 (*)

Perugia U19 - Crotone U19 14:30SRF

Pro Vercelli U19 - Como U19 0-0 (*)

Renate U19 - Sampdoria U19 1-0 (*)

Salernitana U19 - Monopoli U19 0-0 (*)

Lecco U19 - Cittadella U19 15:30



ITALIA: SERIE A

Como - Fiorentina 15:00

Lazio - Atalanta 18:00

Inter - Juventus 20:45



ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Como D - Sassuolo D 2-0 (Finale)

Ternana D - Genoa D 3-1 (Finale)

Milan D - Fiorentina D 14:45



ITALIA: SERIE B

Modena - Carrarese 15:00

Palermo - Entella 15:00

Sampdoria - Padova 15:00

Catanzaro - Mantova 17:15

Cesena - Venezia 19:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE C

Benevento - Latina 0-1 (*)

Casarano - Casertana 1-1 (*)

Cavese - Salernitana 0-0 (*)

Cosenza - Audace Cerignola 1-0 (*)

Giugliano - Trapani 0-1 (*)

Monopoli - Sorrento 0-0 (*)

Foggia - Atalanta U23 17:30

Picerno - Crotone 17:30

Siracusa - Catania 17:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE A

Sestri Levante - Gozzano 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE B

Milan U23 - Breno 0-0 (*)



ITALIA: SERIE D - GIRONE D

Imolese - SCD Progresso 0-1 (*)

Sangiuliano City - Lentigione 0-0 (*)

Pistoiese - Tuttocuoio 17:30



MAROCCO: BOTOLA PRO

Tanger - Dcheira 16:00

Difaa El Jadidi - Union Touarga 18:00



OLANDA: EREDIVISIE

Heracles - Breda 16:30

Excelsior - Alkmaar 18:45

Ajax - Sittard 20:00

Groningen - Utrecht 21:00



PERU: LIGA 1 - APERTURA

U. de Deportes - Cienciano 2-1 (Finale)

Deportivo Garcilaso - AD Tarma 19:00

Juan Pablo II - Sporting Cristal 21:15

Sport Boys - Grau 23:30



POLONIA: EKSTRAKLASA

Cracovia - Jagiellonia 14:45

Zaglebie - Rakow 17:30

Plock - Widzew Lodz 20:15



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Casa Pia - Arouca 16:30

Guimaraes - Estrela 19:00

Gil Vicente - Braga 21:30



ROMANIA: SUPERLIGA

Metaloglobus Bucharest - Otelul 0-1 (*)

U. Cluj - Csikszereda M. Ciuc 18:00



SERBIA: SUPER LIGA

Napredak - Radnicki Nis 2-4 (*)

Partizan - Sp. Subotica 15:00

Cukaricki - Vojvodina 17:00

Zeleznicar Pancevo - Stella Rossa 17:00



SPAGNA: LALIGA

Espanyol - Celta Vigo 0-1 (*)

Getafe - Villarreal 16:15

Siviglia - Alaves 18:30

Real Madrid - Real Sociedad 21:00



SPAGNA: LALIGA2

Cordoba - Leganes 1-0 (*)

Burgos CF - Cadice 16:15

Cultural Leonesa - Saragozza 18:30

Granada - Valladolid 21:00



SVIZZERA: SUPER LEAGUE

St. Gallen - Grasshoppers 18:00

Zurigo - Luzern 18:00

Young Boys - Winterthur 20:30



TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Soliman - Marsa 0-0 (*)



TURCHIA: SUPER LIG

Genclerbirligi - Rizespor 2-2 (Finale)

Alanyaspor - Konyaspor 15:00

Trabzonspor - Fenerbahce 18:00



UNGHERIA: NB I.

MTK Budapest - Puskas Academy 14:45

Zalaegerszeg - Ferencvaros 17:00

Paks - DVTK 19:15



URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - APERTURA

Liverpool M. - Defensor Sp. 1-2 (Finale)

Maldonado - Progreso 21:00

