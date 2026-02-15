Ravenna-Juventus Next Gen: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Ravenna-Juventus Next Gen di Domenica 15 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

RAVENNA – Domenica 15 febbraio, alle ore 14:30, allo Stadio “Bruno Benelli” il Ravenna ospiterà la Juventus Next Gen nella gara valida per la ventisettesima giornata del Girone B di Serie C 2025-2026.

Il Ravenna arriva alla sfida con la consapevolezza di essere una delle realtà più solide del campionato. La squadra di Mandorlini (tornato sulla panchina della formazione romagola dopo 28 anni al posto di Marchionni) occupa il secondo posto, forte di quindici vittorie e di un rendimento casalingo quasi impeccabile:nove affermazioni in dodici partite, con appena undici reti subite. L’ultima uscita, però, ha lasciato qualche amarezza: il 2-0 incassato sul campo della Ternana ha interrotto la striscia positiva e costringe i romagnoli a una reazione immediata.

Dall’altra parte, la Juventus Next Gen si presenta al confronto con il morale alto. La formazione di Brambilla è quarta in classifica e sta trovando continuità dopo un avvio altalenante. Undici vittorie, sei pareggi e otto sconfitte compongono un percorso in crescita, mentre il rendimento esterno (tre successi in dodici gare) racconta di una squadra capace di soffrire ma anche di colpire nei momenti giusti. Il 4-2 rifilato alla Sambenedettese nell’ultimo turno (identico al risultato dell’andata contro il Ravenna), ha confermato la qualità offensiva dei bianconeri e la loro capacità di sfruttare gli spazi.

La direzione di gara è affidata a Filippo Colaninno di Nola, assistito da Giovanni Celestino di Reggio Calabria e Davide Gigliotti di Lamezia Terme. Quarto ufficiale Enrico Eremitaggio di Ancona, mentre Francesco Tagliaferri di Faenza sarà l’operatore FVS.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL RAVENNA – Il Ravenna dovrebbe confermare il 4-3-1-2: Anacoura tra i pali; Corsinelli, Esposito, Bianconi e Bani in difesa; Tenkorang, Lonardi e Rossetti a comporre la linea mediana; Viola alle spalle del tandem offensivo formato da Fischnaller e Italeng.

COME ARRIVA LA JUVENTUS NEXT GEN – La Juventus Next Gen sembre orientata verso il 3-4-2-1: Mangiapoco in porta; Savio, Gil Puche e Van Aarle nel terzetto arretrato; Mulazzi, Macca, Faticanti e Gunduz a presidiare il centrocampo con Puczka più avanzato; Cerri e Guerra a completare il reparto offensivo.

Le probabili formazioni

RAVENNA (4-3-1-2): Anacoura; Corsinelli, Esposito, Bianconi, Bani; Tenkorang, Lonardi, Rossetti; Viola; Fischnaller, Italeng. Allenatore: Mandorlini.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Savio, Gil Puche, Van Aarle; Mulazzi, Macca, Faticanti, Gunduz, Puczka; Cerri, Guerra. Allenatore: Brambilla.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio (canale 251 satellite). In streaming su SkyGo e NOW.