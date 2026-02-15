Torino-Bologna 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Torino-Bologna di Domenica 15 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

TORINO – Domenica 15 febbraio, alle ore 18, allo Stadio Olimpico Grande Torino, andrà in scena Torino-Bologna, gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Torino arriva alla sfida dopo la sconfitta per 3-2 contro la Fiorentina, un risultato che ha lasciato amarezza e che conferma un momento complicato. La squadra granata occupa il tredicesimo posto con 27 punti, frutto di sette vittorie, sei pareggi e undici sconfitte. Ventiquattro i gol realizzati, ben quarantadue quelli subiti: numeri che raccontano una stagione altalenante, in cui la fase difensiva continua a rappresentare il principale punto debole.

Il Bologna non vive un periodo migliore. La formazione rossoblù è reduce dall’eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio e ha perso le ultime quattro gare di campionato, l’ultima contro il Parma. La squadra di Italiano è decima con 30 punti, ottenuti attraverso otto vittorie, sei pareggi e dieci sconfitte. Trentadue le reti segnate, trentuno quelle incassate: un bilancio che evidenzia una squadra capace di creare, ma meno solida rispetto alla passata stagione.

All’andata, lo scorso 29 ottobre, la sfida si chiuse senza reti.

Tabellino in tempo reale

TORINO: Paleari A., Marianucci L., Maripan G., Coco S., Pedersen M., Vlasic N., Prati M., Gineitis G., Aboukhlal Z., Simeone G., Adams C.. A disposizione: Biraghi C., Casadei C., Ebosse E., Ilkhan E., Israel F., Kulenovic S., Lazaro V., Njie A., Nkounkou N., Siviero L., Tameze A., Zapata D. Allenatore: Baroni M..



BOLOGNA: Skorupski L., Joao Mario, Vitik M., Lucumi J., Miranda J., Moro N., Freuler R., Bernardeschi F., Sohm S., Rowe J., Castro S.. A disposizione: Cambiaghi N., Casale N., Dallinga T., De Silvestri L., Dominguez B., Fauske Helland E., Ferguson L., Odgaard J., Orsolini R., Pessina M., Ravaglia F., Zortea N. Allenatore: Italiano V..



Reti:

Convocati

Torino

Aboukhlal, Adams, Biraghi, Casadei, Coco, Ebosse, Gineitis, Ilkhan, Israel, Kulenovic, Lazaro, Marianucci, Maripan, Njie, Nkounkou, Paleari, Pedersen, Prati, Simeone, Siviero, Tameze, Vlasic, Zapata

Bologna

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Casale, Helland, Lucumi, Miranda, Mario, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Sohm.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

L’arbitro

La direzione di gara è affidata a Francesco Fourneau di Roma, assistito da Colarossi e Yoshikawa. Il quarto uomo sarà Mucera, mentre Nasca e Mariani opereranno alla VAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL TORINOI – Baroni dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2: Paleari in porta; linea difensiva composta da Marianucci, Maripan e Coco; sulle fasce Pedersen e Aboukhlal, con Casadei, Ilkhan e Vlasic a formare il cuore del centrocampo; in attacco la coppia Simeone‑Adams. Non saranno disponibili Savva, Obrador e Ismajli.

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Italiano dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3: Skorupski tra i pali; Joao Mario, Casale, Lucumì e Miranda in difesa; a centrocampo agiranno Sohm, Freuler e Moro; tridente offensivo formato da Bernardeschi, Dallinga e Rowe. Pobega è squalificato, mentre De Silvestri, Lykogiannis e Heggem restano indisponibili.

Probabili formazioni di Torino-Bologna

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Simeone, Adams. Allenatore: Baroni

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumì, Miranda; Sohm, Freuler, N. Moro; Bernardeschi, Dallinga, Rowe. Allenatore: Italiano

Dove vedere la partita in TV e streaming

