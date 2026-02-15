Torino-Bologna 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Torino-Bologna di Domenica 15 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A
TORINO – Domenica 15 febbraio, alle ore 18, allo Stadio Olimpico Grande Torino, andrà in scena Torino-Bologna, gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.
Indice:
- Tabellino della partita
- L’arbitro
- La presentazione del match
- Le probabili formazioni
- Dove vedere la partita in tv e streaming
Il Torino arriva alla sfida dopo la sconfitta per 3-2 contro la Fiorentina, un risultato che ha lasciato amarezza e che conferma un momento complicato. La squadra granata occupa il tredicesimo posto con 27 punti, frutto di sette vittorie, sei pareggi e undici sconfitte. Ventiquattro i gol realizzati, ben quarantadue quelli subiti: numeri che raccontano una stagione altalenante, in cui la fase difensiva continua a rappresentare il principale punto debole.
Il Bologna non vive un periodo migliore. La formazione rossoblù è reduce dall’eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio e ha perso le ultime quattro gare di campionato, l’ultima contro il Parma. La squadra di Italiano è decima con 30 punti, ottenuti attraverso otto vittorie, sei pareggi e dieci sconfitte. Trentadue le reti segnate, trentuno quelle incassate: un bilancio che evidenzia una squadra capace di creare, ma meno solida rispetto alla passata stagione.
All’andata, lo scorso 29 ottobre, la sfida si chiuse senza reti.
Tabellino in tempo reale
[AGGIORNA LA DIRETTA DI TORINO-BOLOGNA]
BOLOGNA: Skorupski L., Joao Mario, Vitik M., Lucumi J., Miranda J., Moro N., Freuler R., Bernardeschi F., Sohm S., Rowe J., Castro S.. A disposizione: Cambiaghi N., Casale N., Dallinga T., De Silvestri L., Dominguez B., Fauske Helland E., Ferguson L., Odgaard J., Orsolini R., Pessina M., Ravaglia F., Zortea N. Allenatore: Italiano V..
Reti:
Convocati
Torino
Aboukhlal, Adams, Biraghi, Casadei, Coco, Ebosse, Gineitis, Ilkhan, Israel, Kulenovic, Lazaro, Marianucci, Maripan, Njie, Nkounkou, Paleari, Pedersen, Prati, Simeone, Siviero, Tameze, Vlasic, Zapata
Bologna
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.
Difensori: Casale, Helland, Lucumi, Miranda, Mario, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Sohm.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.
L’arbitro
La direzione di gara è affidata a Francesco Fourneau di Roma, assistito da Colarossi e Yoshikawa. Il quarto uomo sarà Mucera, mentre Nasca e Mariani opereranno alla VAR.
Presentazione del match
COME ARRIVA IL TORINOI – Baroni dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2: Paleari in porta; linea difensiva composta da Marianucci, Maripan e Coco; sulle fasce Pedersen e Aboukhlal, con Casadei, Ilkhan e Vlasic a formare il cuore del centrocampo; in attacco la coppia Simeone‑Adams. Non saranno disponibili Savva, Obrador e Ismajli.
COME ARRIVA IL BOLOGNA – Italiano dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3: Skorupski tra i pali; Joao Mario, Casale, Lucumì e Miranda in difesa; a centrocampo agiranno Sohm, Freuler e Moro; tridente offensivo formato da Bernardeschi, Dallinga e Rowe. Pobega è squalificato, mentre De Silvestri, Lykogiannis e Heggem restano indisponibili.
Probabili formazioni di Torino-Bologna
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Simeone, Adams. Allenatore: Baroni
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumì, Miranda; Sohm, Freuler, N. Moro; Bernardeschi, Dallinga, Rowe. Allenatore: Italiano
Dove vedere la partita in TV e streaming
L’incontro sarà trasmesso in diretta:
- DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.
- Sky Sport Calcio (canale 201 satellite), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport (canale 251). In streaming su SkyGo e NOW