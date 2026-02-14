Cosenza-Audace Cerignola: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Cosenza-Audace Cerignola di Sabato 14 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

COSENZA – Sabato 14 febbraio 2026 allo stadio San Vito-Gigi Marulla andrà in scena Cosenza-Audace Cerignola, gara valevole per la ventisettesima giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 14:30. Uno scontro diretto ad alta quota quello in programma in terra calabrese. Da una parte, la formazione guidata da Antonio Buscè reduce dalla vittoria ottenuta ai danni del Siracusa (1-0) dopo la pesante sconfitta di Giugliano (3-0).

Dall’altro lato, invece, gli uomini di Vincenzo Maiuri che stanno vivendo un momento d’oro con sette risultati utili consecutivi in grado di fruttare ben quindici punti. I rossoblù, che davanti al proprio pubblico vengono da due successi di fila dopo altrettante sconfitte per un totale di 27 punti conquistati (meglio solo Benevento e Catania), puntano alla seconda vittoria consecutiva per consolidare la quarta piazza e tentare di avvicinare la Salernitana terza e distante cinque lunghezze.

Gli ofantini, invece, che vantano il terzo miglior rendimento esterno con 22 punti conquistati e lontano dalle mura amiche non perdono una gara di campionato da fine ottobre (2-1 a Trapani), non vogliono fermarsi e puntano all’ottavo risultato utile consecutivo per tentare di accorciare ulteriormente la classifica verso l’alto. La gara d’andata, disputata a Cerignola, si chiuse 2-1 per il Cosenza. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Riccardo Dasso della sezione di Genova coadiuvato dagli assistenti Domenico Russo di Torre Annunziata e Manfredi Scribani di Agrigento. Quarto Ufficiale: Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore. Operatore all’FVS: Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria.

Le parole di Antonio Buscè

“Ci aspetta una squadra importante domani come l’Audace Cerignola che in questi ultimi due mesi ha incassato appena due gol. E’ una squadra che ha pareggiato col Catania e vinto con la Salernitana. Sanno il fatto loro ed il loro percorso arriva da lontano. L’anno scorso ad un certo punto erano primi in classifica in questo girone. Quindi non mi meraviglio del loro rendimento. E’ un momento dove si gioca poco a calcio, campi brutti, pesanti. Vedo anche giocatori stanchi in tutte le squadre, non c’è brillantezza. Magari chi ha qualcosa in più nella rosa riesce a spuntarla. Bisogna badare poco alla parte estetica e quindi essere più cinici”.

Presentazione del match

QUI COSENZA – A protezione di Pompei ci saranno Pintus, Caporale e Moretti. Sulle corsie esterne agiranno Cannavò e Ciotti con Langella e Garritano in mezzo al campo: Davanti spazio ad Achour e Florenzi a supporto di Emmausso.

QUI AUDACE CERIGNOLA – A difesa di Iliev ci saranno Ligi, Gasbarro e Todisco. Sulle corsie esterne agiranno Spaltro e Parlato con Ruggiero, Paolucci e Vitale in mezzo al campo. Davanti spazio ancora al tandem offensivo composto da D’Orazio e Gambale.

Le probabili formazioni di Cosenza-Audace Cerignola

COSENZA (3-4-2-1): Pompei; Pintus, Caporale, Moretti; Cannavò, Langella, Garritano, Ciotti; Florenzi, Achour; Emmausso. Allenatore: Antonio Buscè.

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Ligi, Gasbarro, Todisco; Spaltro, Ruggiero, Paolucci, Vitale, Parlato; D’Orazio, Gambale. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Cosenza-Audace Cerignola, gara valida per la ventisettesima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.