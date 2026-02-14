Benevento-Latina: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Benevento-Latina di Sabato 14 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

BENEVENTO – Sabato 14 febbraio 2026 allo stadio Ciro Vigorito andrà in scena Benevento-Latina, gara valevole per la ventisettesima giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio alle ore 14:30. Da una parte, la formazione guidata da Antonio Floro Flores reduce dalla quinta vittoria consecutiva ottenuta a Trapani (0-5) e imbattuta da undici giornate con 31 punti conquistati su 33 disponibili.

Dall’altro lato, invece, gli uomini di Gennaro Volpe che vengono dalla seconda sconfitta in tre partite rimediata sul campo del Team Altamura (1-0). I giallorossi, che davanti al proprio pubblico sono ancora imbattuti con dodici successi e un pari in tredici gare casalinghe, puntano all’ottava vittoria interna consecutiva per consolidare la vetta della classifica e tenere lontano il Catania che segue ad otto lunghezze con una gara da recuperare.

I nerazzurri, invece, che lontano dalle mura amiche vengono da due sconfitte con l’ultimo blitz ad inizio gennaio con l’Atalanta U23, vogliono ritrovare la via dei tre punti per allontanare la zona calda della classifica. La sfida del girone d’andata, disputata il 3 ottobre 2025 allo stadio Francioni, si chiuse 1-0 in favore del Latina. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Giuseppe Vingo della sezione di Pisa coadiuvato dagli assistenti Thomas Storgato di Castelfranco Veneto e Carlo De Luca di Merano. Quarto Ufficiale: Domenico Leone di Barletta. Operatore all’FVS: Giuseppe Romaniello di Napoli.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI BENEVENTO-LATINA]

BENEVENTO:. A disposizione:



LATINA:. A disposizione:



Reti:



Le parole di Antonio Floro Flores

“Penso di non aver fatto niente, se non lavorare sulla testa dei ragazzi e dare alcuni principi di gioco. Il gruppo l’ha sposato alla grande e per me è stato tutto più facile. Io devo preoccuparmi solo di farli star bene, perché c’è tanta qualità e va espressa sul campo. Questa squadra può fare tutto, dopo la sconfitta di Cosenza siamo stati bravi a non vedere i fantasmi e a resettare tutto: quella è stata la nostra svolta, perché ho cambiato modulo, mettendo la squadra come piace a me. Incontreremo una squadra che sta lottando per il suo obiettivo e dovremo fare una grande prestazione”.

I convocati del Benevento

Portieri: Esposito, Vannucchi, Russo

Difensori: Borghini, Celia, Ceresoli, Caldirola, Pierozzi, Romano, Saio, Scognamillo, Sena

Centrocampisti: Kouan, Maita, Mehic, Prisco, Talia

Attaccanti: Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Tumminello, Salvemini

Le parole di Gennaro Volpe

“La prestazione il Latina l’ha fatta nell’ultima gara, poi non abbiamo raccolto. Non perdiamo consapevolezza di quanto fatto, ben sapendo che ci aspetta una partita difficile. Ma sono difficili contro chiunque, con la prima e con l’ultima: il nostro focus resta lo stesso, a prescindere dall’avversario che troviamo. Non mi sono mai posto un obiettivo a lungo termine, ho sempre ragionato di partita in partita. Pensiamo al Benevento dove servirà la versione migliore di noi stessi. La dimensione del Latina a inizio stagione in tanti la indicavano come una squadra che dovesse salvarsi. Questo è un campionato difficile, la classifica è corta, ci sono tante squadre a ridosso della zona playout e sapevo quale fosse il mio compito, quello di raggiungere la salvezza. C’è da lottare, da battagliare fino alla fine”.

Presentazione del match

QUI BENEVENTO – Tra i pali Vannucchi, al centro della difesa Saio al fianco di Scognamillo con Ceresoli e Pierozzi ai lati. Sulla mediana agiranno Maita e Talia con Della Morte, Manconi e Lamesta a supporto di Tumminello.

QUI LATINA – A protezione di Mastrantonio ci saranno Carillo, Marenco e Parodi. Sulle corsie esterne agiranno Pace e Tomaselli con Riccardi, Hergheligiu e Pellitteri in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Cioffi e Sylla.

Le probabili formazioni di Benevento-Latina

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Ceresoli, Saio, Scognamillo, Pierozzi; Maita, Talia; Della Morte, Manconi, Lamesta; Tumminello. Allenatore: Antonio Floro Flores

LATINA (3-5-2): Mastrantonio; Carillo, Marenco, Parodi; Pace, Riccardi, Hergheligiu, Pellitteri, Tomaselli; Cioffi, Sylla. Allenatore: Gennaro Volpe.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Benevento-Latina, gara valida per la ventisettesima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.